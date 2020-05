SpaceX-kapselen har koblet seg til ISS

SpaceX-kapselen Crew Dragon nådde fram til Den internasjonale romstasjonen ISS søndag og fikk koblet seg til uten problemer.

De to astronautene Bob Behnken (49) og Doug Hurley (53) kom fram til ISS klokka 16.16-tiden norsk tid søndag, noen minutter før skjema og om lag 19 timer etter oppskytingen fra Kennedy Space Center i Florida.

Romstasjonen og kapselen befant seg da omtrent rett over grensen mellom Kina og Mongolia.

Behnken og Hurley må vente litt før de kan gå om bord og møte det amerikansk-russiske mannskapet som allerede er i romstasjonen. Det må først sjekkes at det ikke er noen lekkasjer og at trykket er på korrekt nivå.

Det antas at astronautene vil kunne gå om bord i romstasjonen rundt klokken 17.30 norsk tid.

Tilkoblingen var helautomatisk, slik at verken Behnken og Hurley eller mannskapet inne på ISS behøvde å gjøre noe. Behnken og Hurley hadde imidlertid på forhånd øvd på manuell tilkobling, skriver BBC.

Inn i dette rommet kommer astronautene Bob Behnken og Doug Hurley inn i romstasjonen gjennom luka i enden. International Space Station Commander Chris Cassidy klargjør for Behnken og Hurleys ankomst. Foto: NASA

19 timers tur

Det ble skrevet romfartshistorie da SpaceX-raketten Falcon 9 og romkapselen Crew Dragon ble skutt opp fra Kennedy Space Center i lørdag, tre dager forsinket.

Oppskytingen gikk helt etter planen klokka 21.22 lørdag norsk tid, og etter ett minutt brøt raketten lydmuren på sin vei ut i verdensrommet og den internasjonale romstasjonen ISS.

Etter om lag 20 minutter løsnet romkapselen fra bæreraketten og var dermed i bane rundt Jorden med de to astronautene Bob Behnken og Doug Hurley om bord.

Ferden mot Den internasjonale romstasjonen ISS tok om lag 19 timer.

Oppskytingen skulle etter planen skje onsdag, men den ble avlyst på grunn av dårlig vær.

Første kommersielle tur til ISS

Elon Musks SpaceX er det første kommersielle selskapet som sender mennesker til den internasjonale romstasjonen. Det var også den første bemannede oppskytingen fra USA siden 2011.

SpaceX har siden 2012 sendt opp laste-romkapsler til den internasjonale romstasjonen.

– Det er åpenbart et stort steg å gå fra last til å sende opp to personer som er fedre og har familie, sa visepresident Hans Koenigsmann i SpaceX tidligere denne uken.

Det er NASA som styrer oppskytningen, men SpaceX som bestemmer og som ga det endelige klarsignalet til å starte oppskytingen.

(NTB / TV 2)