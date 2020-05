– De skjønner ikke at de egentlig ødelegger for svarte

Opprøret i USA er mer enn protester mot en enkelt handling fra politiet i Minneapolis. Det er også en en tydelig beskjed om at den svarte befolkningen i landet ikke lenger finner seg i at deres stemmer til Demokratene blir tatt for gitt.

– Svarte sier nå ifra mer enn tidligere at de ikke godtar å bare være med på laget uten å få noe igjen for det. De føler at deres stemmer blir tatt for gitt.

Kan kreve visepresidenten

Dette sier Henrik Østensen Heldahl i amerikanskpolitikk.no. Han mener at kravene til Demokratene, om de vinner presidentvalget i november, vil bli helt konkrete.

USA-ekspert: Henrik Østensen Heldahl Foto: Petter Sørum-Johansen

– Det kan være en visepresident eller en konkret plan for å øke velferden blant svarte i USA, og for å redusere politivolden, sier han.

Det er ikke første gang politiets handlinger har satt fyr på det amerikanske samfunnet. De siste seks årene har det vært en rekke hendelser der politiet har blitt beskyldt for å bruke unødvendige maktmidler, spesielt mot svarte.

Tyr lett til våpen og vold

– Det er et systemproblem på den måten at politiet i USA, ikke nødvendigvis har så mange rasister, men de er altfor dårlig utdannet. Det er ikke så omfattende opplæring av politifolk i USA som i Norge. De tyr til fysisk makt altfor raskt, de er altfor raske til å bruke våpen, og de er for dårlig trent til å håndtere situasjoner uten å true med å bruke makt, sier Heldahl.

Opprøret har spredd seg til en rekke byer over hele landet. Det startet med opptøyer blant svarte, men ser nå ut til å ha trukket til seg også andre grupperinger.

En bjørnetjeneste

– Det kan virke som om noen hvite venstreradikale, for eksempel fra gruppen Antifa, har sneket seg inn fordi de har sympati med de svarte. Men de har tatt det altfor langt og blitt altfor voldelige i et forsøk på å tale de svarte sin sak, uten at de skjønner at de egentlig ødelegger for dem, sier USA-ekspert Henrik Heldahl.

En mann blir lagt i bakken av politiet etter at en demonstrasjon i Indianapolis kom ut av kontroll lørdag kveld. (Foto: Mykal McEldowney/The Indianapolis Star via AP)

Venstreradikale grupperinger

Donald Trump mener det er nettopp Antifa og andre venstregrupperinger som står bak volden og vandalsimen.

– Minnet om Georg Floyd blir vanæret av bråkmakere, plyndere og anarkister, sier han.

USAs president vil erklære Antifa som en terrororganisasjon. Det kunngjorde han på Twitter søndag.

Antifa er et internasjonalt revolusjonært nettverk av militante antifascister. Organisasjonen forsøker å samle dem som er villig til å gå aller fremst i konfrontasjoner med høyreekstremister.