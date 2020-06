Risa følte seg urettferdig behandlet. Nå forstår hun hvorfor

– Jeg synes du forskjellsbehandlet oss. Hvorfor ble jeg snakket til sånn når de andre ikke gjorde det? Hvorfor var du kompis med de andre?

Ordene kommer fra landslagsspiller Vilde Bøe Risa, som ser bort på sin tidligere trener i Arna-Bjørnar, nåværende Bodø/Glimt-assistent Morten Kalvenes, i den nye TV 2 Sumo-serien «Proffjentene».

– Pedagogikken jeg anvendte mot deg var ikke helt borte vekk, sier han.

– Jeg tenkte tidlig på om jeg skal gidde dette, innrømmer Risa.

Truet med benken

24-åringen var frustrert og vurderte å gi opp på grunn av den nådeløse og kravstore treneren i Arna-Bjørnar, men hun bet tennene sammen.

– På et møte fikk beskjed om at jeg hadde kommet i komfortsonen, ikke var sulten nok, ikke hadde bra nok kamper og var egentlig fornøyd. Jeg måtte prestere. Det var et slag i trynet, for jeg hadde aldri tenkt at jeg var i komfortsonen. Hvis jeg ikke skjerpet meg, skulle han ta meg ut av laget og kjøpe en ny spiller, forteller hun.

Da far og Brann-helt Terje Risa døde i 2013 etter å ha segnet om under et sykkelritt, tok datteren Vilde valget om å satse alt på å bli fotballspiller.

Viljestyrken har tatt henne langt. Nå står Risa med 31 landskamper, har spilt VM for Norge og er til daglig proff i svenske Kopparbergs/Göteborg.

Vilde Bøe Risa mener eks-trener Kalvenes var helt avgjørende.

Setter eks-treneren høyt

Kalvenes mener han så tidlig at Risa kunne bli fantastisk god, men han mener eleven trengte å bli presset til å gi sitt ytterste.

– Du hadde en tendens til å bli litt fornøyd, og jeg syntes ikke du sprintet så mye som jeg ønsket, sier Kalvenes, som står for den tøffe lederstilen og mener den har vist seg å fungere.

KRAVSTOR: Tidligere Arna-Bjørnar-trener og nåværende Bodø/Glimt-assistent Morten Kalvenes var hard mot Vilde Bøe Risa. Det har vist se å fungere, mener han. Foto: Christoffer Andersen / NTB Scanpix

Risa mener hun trengte et spark bak.

– Den viktigste personen har nok vært Morten Kalvenes. Han pushet meg hele tiden til å bli bedre. Han kom hver morgen med et mål om at vi skulle bli bedre fotballspillere, og han ofret hele livet for at vi skulle bli bra. Jeg tok tre bronsemedaljer med ham i Arna-Bjørnar. På slutten av sesongen sov han på Arna idrettspark, for han jobbet steinhardt, sier Risa.

Nå drømmer hun om å ta nye steg i karrieren.

– Drømmen er å komme til en storklubb som gjør at jeg kan spille blant de beste spillerne i verden og trene med såpass gode spillere at jeg virkelig, virkelig må jobbe for å holde følge, sier hun.