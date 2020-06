To av verdens militærmakter slåss med stein og treklubber på 4000 meters høyde

Ved flere anledninger har det oppstått slåsskamper mellom soldater fra Kina og India, og i starten av mai i år ble det rapportert om en stor nevekamp mellom soldatene.

Soldater fra Kina befinner seg i Himalaya-fjellene for å beskytte sin kontroll over Asia. Langs den omstridte India-Kina-grensen, føler India seg omringet.

Begge sider insisterer på at det ikke vil ha krig, men likevel er tusenvis av soldater sendt opp på 4000 meters høyde.

Video viser sammenstøtene

I en video, først publisert av den indiske nettavisen ThePrint, kan man se indiske og kinesiske soldater barke sammen. Videoen viser at soldatene kaster steiner på hverdandre, sparker og slår mot hverandre.

Én soldat ble liggende igjen alvorlig skadet som følge av sammenstøtet, hevder ThePrint.

Ifølge The New York Times er ikke et sammenstøt mellom soldatene høyst uvanlig, men det har vært hendelser som har utmerket seg.

Noen dager etter sammenstøtet tidligere i mai ble det igjen nye konfrontasjoner mellom kinesiske og indiske soldater. Denne gangen angrep kinesiske soldater de indiske på flere forskjellige punkter langs grensa.

Siden da har begge land ifølge The New York Times hentet inn forsterkninger i form av tippbiler, gravemaskiner, mannskap og væpnede biler.

Ikke ett skudd avfyrt

Til nå har ikke ett eneste skudd blitt avført i sammenstøtene mellom soldatene, men man har valgt en annen måte å kjempe på. Istedenfor har soldatene kjempet noe voldsomt med treklubber, steiner og nevene.

Det er blitt rapportert at flere indiske soldater ble så hardt såret i et sammenstøt ved ishavet Pangong Tso, at man var nødt til å bli hentet med helikopter. Ifølge indiske analyser ble også kinesiske mannskaper såret i nærkampen.

Donald Trump skrev på Twitter i slutten av mai at USA har informert både India og Kina at de er klare til å enten mekle eller ty fysisk til dersom grensetvisten fortsetter.

We have informed both India and China that the United States is ready, willing and able to mediate or arbitrate their now raging border dispute. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020

Trøbbel på vei?

Ifølge The New York Times bygger det opp til spenning mellom Kina og India, men at det er ingen som tror de kommer til å gå til krig mot hverandre. Men avisen peker på at det kan være trøbbel på vei.

Disse gjentakende konfrontasjonene mellom landene er de mest seriøse på flere år, og at man nå havner i flere nærkamper mot hverandre i et av de dystreste og mest avsidesliggende grenselandene på jorden, skriver avisa.

Indiske myndigheter har ikke avslørt detaljer om hva som faktisk har skjedd, men sier i en uttalelse gjengitt av The New York Times at det var den kinesiske siden som nylig hadde gjennomført aktivitet som hindret Indias normale patruljering langs grensa.

– Sender en politisk melding

Brahma Chellaney er professor i strategiske studier ved New Delhi-baserte Center for Policy Research.

Han mener at motstanderne av India ser ut til å gjenspeile Beijing sin beregning at Indias økende Covid-19-smitte, kombinert med den økonomiske nedgangen, ikke er med på å kunne løse grensekonflikten.

– Dette kan også være Beijings måte å sende en politisk melding til India, sier han og viser til at India ikke bør være for nært USA, og om å trekke tilbake mye av kritiseringen de har gitt Kina for hvordan de har håndtert korona-pandemien.

Tanvi Madan, direktør for India Project på Brookings Institution i Washington, sier det ikke er blitt avfyrt et eneste skudd på mange år, men at det er mye bagasje for begge parter.

– Konfrontasjonen med India passer til et bredere mønster av kinesisk selvsikkerhet.

– Alt dette skjer i områder der de kjempet i krigen 1962. Det er mye bagasje knyttet til dette for begge parter, sier Madan, ifølge The New York Times.

Videre legger hun til at det siste dødsfallet knyttet til grensevirksomhet skjedde tilbake i 1975.