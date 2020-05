18 elever og tre lærere i koronakarantene ved Oslo-skole

Etter at en elev ved 10. klasse på Veitvet skole i Oslo har testet positivt for koronavirus er totalt 18 elever og tre lærere satt i karantene, melder VG.

Fungerende rektor Katrin Meløy sier til avisa at det var moren til et søskenpar som først fikk påvist viruset, og at smitte ble påvist også hos barna hennes to dager senere.

– De er et søskenpar tilhørende henholdsvis 7. og 10. trinn. Barnet i 7. trinn hadde ikke vært på skolen på en stund, så bydelsoverlegen besluttet at det ikke var nødvendig at elevene i denne klassen måtte i karantene, sier hun.

