16-åringer omkom i ulykke i Sverige

En bil med seks personer kjørte av veien natt til søndag utenfor Sundsvall i Västernorrlands län i Sverige.

Senere søndag ble det klart at fire 16 år gamle gutter omkom i ulykken, skriver Aftonbladet.

De omkomnes pårørende er varslet.

Politi og ambulanse fikk melding om utforkjøringen klokken 3 natt til søndag. Det var ingen andre biler involvert i ulykken.

I bilen satt seks unge personer. Alle ble fraktet til sykehus med alvorlige skader.

– Det er med stor sorg i hjertet jeg kan informere om at fire 16 år gamle gutter har omkommet. Ytterligere to personer er alvorlig skadd og innlagt på sykehus, sa Josef Wiklund i Medelpad-politiet under en pressekonferanse søndag ettermiddag.

Politiet vil foreløpig ikke gå inn på detaljer om hva som kan ha vært årsaken til ulykken.

– Nå skal vi undersøke om det eventuelt har skjedd et lovbrudd. Det er for tidlig si noe om det enda. Bilen er tatt i beslag, sier Wiklund til Sundsvall Tidning.