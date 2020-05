Trosser koronaråd – flokker til ferja

Varmt vær, sol, pinsefri og Ruters koronaregler fører til lange køer for Oslofolk som vil ta en av ferjene ut til øyene i Oslofjorden.

Ruters ferjer i Oslofjorden har plassbegrensninger på 50 passasjerer på grunn av koronarestriksjoner, noe som gir en kapasitet på beskjedne 200 passasjerer i timen, ifølge Aftenposten.

Det går ikke an å sette inn flere båter enn de fire som går. Vanligvis tar ferjene nær 1.000 passasjerer i timen, når alle båtene går for fullt.

Oslofolk sultne på soling, bading og kanskje en hyttetur, har imidlertid ikke latt seg stoppe av at færre passasjerer får bli med ferjene av gangen.

FERGEFEBER: Koronaregler gjør at de små fergene bare tar 50 passasjerer av gangen. Fot: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

To timers kø

Både lørdag og søndag har det vært lange køer på Rådhuskaia som har strukket seg opp mot foodtruckene, som står på siden av rådhuset.

Ifølge avisa er ventetiden for å ta ferjene ut til Hovedøya, Lindøya, Nakholmen, Gressholmen og Langøyene halvannen til to timer.

Pressevakt Knut-Martin Løken i Ruter sier til Dagsavisen at de har stor forståelse for at mange vil ut på øyene i finværet.

Ber folk unngå unødvendige reiser

– Det stemmer at plassbegrensningene fører til kø på Aker Brygge, men vi har vakter på plass som melder om at folk er tålmodige, og viser hensyn til hverandre og forståelse for situasjonen, sier han.

Fremdeles oppfordrer kollektivselskapet i hovedstaden folk om å unngå unødvendige reiser.

– Gjenåpningen av samfunnet gjør at kollektivtransporten får stadig flere reisende, mens kapasiteten fremdeles er begrenset. Vi må derfor holde fast ved retningslinjen om å ikke reise med kollektivtrafikk hvis man ikke må, sier han.

