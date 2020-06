De leverte lyd-, lys- og bildeutstyret da Karpe fylte Oslo Spektrum hele tre ganger i 2017. Da korona-krisen inntraff, sørget de for det som kanskje var verdens første drive-in-konsert. Nå er konsertoperatøren Bary konkurs.

– Beregningene våre viser at vi går baklengs med ca 1,5 millioner kroner hver måned. Vi ville blødd 15 millioner og med de dystre utsiktene som er nå. Vi vet ikke når vi ser bunnen av dette sorte hullet, sier tidligere partner i selskapet Geir K. Johansen.

Tok selskapet til skifteretten

TV 2 møter han utenfor Norges varemesse på Lillestrøm hvor scenen etter drive-in-konsertene fremdeles står.

– Det er bobestyrer som nå eier alt dette utstyret og som har ansvaret. Men det vil bli ryddet opp. Om vi så må brette opp ermene og gjøre det selv, sier Johansen.

Kompensasjonsordningene fra regjeringen dekket ikke nok til at Bary AS kunne seg flytende. Da gründerne etter 20 år i bransjen måtte ta selskapet til skifteretten, ble de en del av den dystre konkursstatistikken.

Hele 249 selskaper har nemlig gått konkurs de siste tre ukene.

Økning på 30 prosent

Det er inkassoselskapet Fair Group som har utarbeidet statistikken. De melder om en massiv økning.

– Siste uken i mai og de to første ukene i juni har gitt en konkursvekst på 30 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Dette markerer starten på en lenge varslet konkursbølge over norsk næringsliv, sier Christian Aandalen, partner i Fair Group.

De merker nå en stor pågang av nordmenn som sliter med å kunne innfri betalingskrav.

– Fire ganger så mange nordmenn har bedt om betalingsutsettelse og avdragsordninger som tidligere, sier Aandalen.

Han mener næringslivet nå trenger hjelp.

– Vi ser at de ikke har penger til å gjøre opp med, fortsetter han.

Frykter konkursbølge

Den 13. mars, omtrent samtidig som Norge stengte ned, stanset skatteetaten utsendelsen av konkursbegjæringer. Nå er de imidlertid i gang igjen.

– Denne perioden har ført til at skatteetaten har oppmagasinert veldig mange selskaper som ligger i faresonen for konkurs. Vi kommer til å se veldig mange konkurser fremover, sier Aandalen.

Han frykter en konkursbølge skal slå innover landet.

– Vi tror det blir ille. Vi tror konkurstallene kommer til å bli mye høyere enn under finanskrisen. Tallene kommer til å komme allerede nå og de kommer til å stige en god stund fremover før vi når toppen, fortsetter Aandalen.

– Forskjell mellom bransjene

Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Jan Christian Kolstø (V) er enig i at koronakrisen har rammet hardt.

– Men vi ser likevel at det er betydelig forskjell mellom ulike bransjer. SSBs statistikk, som vi baserer oss på, viser at det er færre konkurser i bygg og anlegg og industri enn på samme tidspunkt i fjor, men flere konkurser i for eksempel klesbransjen. Eventbransjen er åpenbart også blant dem som opplever tøffe tider, skriver Kolstø i en e-post til TV2.

Han trekker frem at det er færre konkurser samlet sett frem til samme tidspunkt i fjor, men at utviklingen må sees i lys av at domstolene har hatt redusert drift og at Skatteetaten besluttet å gjennomføre færre konkursbegjæringen. Med andre ord kan det være et kunstig lavt tall.

–Regjeringen har dessuten iverksatt en rekke tiltak som trolig også har redusert antall konkurser, for eksempel kompensasjonsordningen. Mange av tiltakene fra regjeringen vil trolig hjelpe en del, men det er nok til ikke til å unngå at noen bedrifter dessverre vil gå konkurs, fortsetter Kolstø.

– Redd bransjen skal rakne

Selv om hans eget selskap nå er konkurs, er Geir K. Johansen bekymret for andre, konkurrerende selskaper skal bukke under.

–Vi er i en bransje hvor vi er heldige og har god kontakt med konkurrentene våre. Vi er bitre fiender, men samtidig gode venner. Vi er nå bekymret for at bransjen som en helhet kan rakne fullstendig, sier Johansen.

Han tror konkurser av selskaper som hans eget vil kunne skape store ringvirkninger i kulturtilbudet.

–Alle brikkene spiller en rolle. Uten slike som oss blir det verken konsertopplevelser, teaterforestillinger eller eventer. Det vil igjen påvirke reiselivet. Næringskjeden i kulturlivet er viktig, ser Johansen.