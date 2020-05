Da Real Madrid forsøkte å lokke til seg Liverpool-kometen med stjernemøte, sjokkerte svaret

Harvey Elliott ble tidenes yngste Premier League-spiller da han debuterte for Fulham for ett år siden i en alder av 16 år og 30 dager, men Elliott var på lånt tid i Fulham, som var på vei ned til Championship.

Storklubbene lå langflate etter å sikre seg den tekniske kantspilleren.

Valget falt til slutt på favorittklubben Liverpool, men Real Madrid hadde Elliott på besøk i den spanske hovedstaden for å lokke til seg stortalentet.

Elliott skal til og med fått tilbud om å møte kaptein Sergio Ramos.

– Nei, ellers takk. Jeg liker ham ikke etter det han gjorde mot Salah, skal Elliott ha svart sjokkerte representanter i Real Madrid, ifølge The Athletic.

– Han kunne gått hvor som helst

Elliott var på Champions League-finalen i Kiev i 2018 og fikk se Mohamed Salah gå gråtende av banen med skade etter en duell med nettopp Sergio Ramos. Real Madrid vant til slutt finalen 3-1, og i etterkant av kampen handlet mye om den røffe behandlingen Salah fikk av Ramos.

Ett år etter finalen i Kiev takket altså Elliott nei til å møte Real Madrids kontroversielle kaptein og stjerne, som har vunnet alt som kan vinnes.

I stedet gikk han til Liverpool og manager Jürgen Klopp, som har gitt tenåringen sju kamper denne sesongen. I flere av cupkampene har Elliott vært Liverpools beste offensive spiller.

– Han er et eksepsjonelt talent og en fin gutt. Det er lett å bli overbevist når du ser Harvey på trening. Han kunne gått hvor som helst, men ønsket å komme til Liverpool, er Klopp sitert på av The Athletic.

Elliott skal ha vært fristet til å jobbe under Klopp, som har løftet frem en rekke unggutter til å bli stjerne under sin tid som trener og manager.

– Hans beste egenskap, og det kan høres teit ut, er kjærligheten til sporten. Han våkner til live når han får ballen i beina. Han er rask og begavet, men han dropper ikke å gjøre den harde jobben. Han er en spiller som gjør alt for laget, enten han spiller for et fullsatt Anfield eller noen få hundre på Kirkby, sier Liverpools tidligere U23-trener Neil Critchley til The Athletic.

Fikk «wow»-opplevelse

I et intervju med Liverpools nettsider nylig forteller Elliott om sitt første møte med klubben i fjor sommer.

– Hele stallen var ikke på første trening, men å komme inn dørene og se alle navnene på garderobedørene var et spesielt øyeblikk for meg. Å komme på treningsfeltet og oppleve tempo og kvalitet på spillerne var en «wow»-opplevelse, sier han.

Som yngstemann i Liverpool-stallen får han gjennomgå.

– Noen ganger er det ikke så fint å være yngst, for jeg er alltid i midten av firkanten, sier Elliott.

Elliott har ikke scoret på sine sju førstelagskamper for Liverpool. På sine tolv kamper for U23-laget har han to mål. Nå vil han bli mer målfarlig.

– Om jeg scorer flere mål, kommer det til å ta meg et steg videre. Jeg ønsker å være en lagspiller. Jeg vil heller sette opp en venn, så han får en god mulighet enn å skyte selv fra en svakere posisjon. I noen situasjonen må jeg bli mer egoistisk, men samtidig tenker jeg på vennene rundt meg og om de er i en bedre posisjon, sier han.