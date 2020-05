Tove Davanger og Magnar Haug hadde vært i lystig lag hos datteren denne varme pinseaften.

Da de ruslet hjemover ble den vakre sommerdagen plutselig snudd til noe helt annet.

– Like ved huset vårt så vi fire-fem politibiler og politisperringer alle steder. Vi måtte forklare at vi bodde like ved, for å få lov til å gå videre, sier Haug til TV 2.

AVSPERRET: Hele boligen, hvor den drepte kvinnen ble funnet, er avsperret. Foto: Ivar Lid Riise/ TV 2

Da han snakket med den ene politibetjenten fikk han høre at de etterforsker et drap.

– Fryktelig trist

Da gikk det kaldt nedover ryggen på samboerparet.

– Det er sjokkerende og fryktelig trist at noe slikt skjer i dette rolige nabolaget, sier Tove Davanger og rister på hodet.

Magnar nikker og kikker på politisperringene rundt huset.

Han forteller om et stille og rolig nabolag, der de aldri hører noe til naboene.

– Dette er alt for nærme, men det kan jo skje over alt. Selv om vi aldri hadde trodd at det ville skje her hos oss, sier Haug.

Samboerparet kjenner ikke den drepte kvinnen, men sier at de var på hils med henne.

Funn av død person

Det var lørdag klokken 20.37 politiet ble varslet av vitner om at en person var funnet død i en bolig i et byggefelt på Brattholmen på Sotra.

Første patrulje ankom stedet elleve minutter senere og fant den omkomne personen.

– Omstendighetene rundt dødsfallet gjør at politiet etterforsker saken som drap, opplyser Vest politidistrikt i pressemeldingen.

Klokken 21.03 ble en person pågrepet og siktet for drap. Vedkommende er fraktet til politihuset i Bergen, skriver politiet.

Ifølge Bergensavisen er den avdøde en kvinne i 50-årene, og personen som ble pågrepet, er en mann.

Både natt til søndag og søndag formiddag foregikk det kriminaltekniske undersøkelser på adressen.