Protestene sprer seg utenfor USAs grenser

Voldsomme opptøyer har pågått over hele USA i flere døgn etter at George Floyd (46) ble drept under en pågripelse. Drapet er det siste i en rekke hendelser som involverer politivold eller rasistisk motivert vold

Videoen som viser hvordan Floyd blir kvalt mens en politimann sitter med kneet over halsen hans, har spredt seg over hele verden. Nå har også protestene spredt seg utover USAs grenser.

Ifølge Forbes har folk demonstrert både i London, Berlin og Toronto.

I London poengterte demonstrantene at heller ikke Storbritannia er uskyldige når det gjelder diskriminering.

I Tyskland samlet tusenvis seg foran den amerikanske ambassaden i Berlin lørdag, det samme gjaldt i Toronto.

– Rasisme er ekte

Fredag holdt Canadas statsminister som i utgangspunktet dreide seg om koronaviruset, men Justin Trudeau benyttet også anledningen til å snakke om situasjonen som utspiller seg etter drapet på George Floyd (46).

– Rasisme er ekte. Det er i USA, men det er også i Canada, sa han blant annet.

Videre oppfordret Trudeau kanadiere til å stå opp mot diskriminering.

Dagen etter samlet cirka 4000 personer seg i Toronto for å demonstrere i forbindelse med dødsfallene kanadieren Regis Korchinski-Paquet, men også amerikanerne Ahmaud Arbery, Breonna Taylor og George Floyd.

Demonstranter og politi i Toronto, Canada lørdag. Foto: Carlos Osorio/Reuters

Falt fra balkongen

29 år gamle Korchinski-Paquet døde etter å ha falt fra balkongen til leiligheten sin i 24. etasje, da hun var alene med politi som hadde blitt tilkalt boligen hennes onsdag.

Politiet har meldt at de rykket ut til en melding om husbråk, og at Korchinski-Paquet stod ute på balkongen da de kom inn i leiligheten. Ifølge politiets rapport falt 29-åringen kort tid etter fra balkongen.

Hun ble erklært død på stedet.

Korchinski-Paquets familie stiller ifølge Huffington Post spørsmålstegn ved politiets rapport, og har bedt om svar på hva som skjedde før 29-åringen falt i døden.

Spesialenheten etterforsker hendelsen.

Reaksjon

Videoen som viser hvordan George Floyd blir kvalt mens en politimann sitter med kneet på nakken hans, har sparket i gang enorme reaksjoner. De siste dagene har hele USA vært rammet av voldsomme demonstrasjoner og opptøyer.

Men som mange har påpekt, er det mer enn drapet på 46 år gamle Floyd som ligger til grunn for demonstrasjonene.

Blant hendelser som har vakt oppsikt den siste tiden er drapet på Ahmaud Arbery. 25-åringen var på joggetur da han ble skutt og drept av to hvite menn.

Også dette drapet ble filmet, og videoen ble siden spredt.

Breonna Taylor (26) ble skutt og drept av politiet i sin egen bolig i mars. Taylor ble skutt åtte ganger under en razzia.

Demonstranter utenfor den amerikanske ambassaden i Berlin. Foto: Odd Andersen/AFP