TV 2 sender alle 92 Premier League-kampene

– For å markere at Premier League endelig er tilbake sender vi storkampen Manchester City mot Arsenal på hovedkanalen TV 2 og TV 2 Sumo 17. juni. Det blir et heftig comeback. Så går det slag i slag med kamper spredt ut over alle ukedager og ulike klokkeslett helt frem til søndag 26. juli. Hvert spark blir vist, forteller sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2.

De gjenstående kampene spilles fra 17. juni – 26. juli. Fem av rundene spilles i helgene, med en kamp fredag kl. 21.00, og kamper lørdag 13.30, 16.00, 18.30 og 21.00. På søndag blir det avspark 13.00, 15.00, 17.30 og 21.00 og på mandag spilles èn kamp kl. 21.00.

Tre av rundene blir midtuke-runder, med kamper tirsdag, onsdag og torsdag kl. 19.00 og 21.00.

– Vi er svært fornøyde med at vi har fått lov til å vise alle de 92 kampene som gjenstår av sesongen til våre seere. TV 2 Sporten serverer fotballfest fra Premier League gjennom hele uken i halve juni og hele juli, forteller Jansen Hagen.

Søndag 26. juli avsluttes årets sesong. Da spilles alle kampene samtidig.

– Vi har en redaksjon som er sultefôret på toppfotball. De formelig spinner etter å komme i gang igjen og vi gleder oss enormt til en sommer med Premier League, La Liga og Serie A. Og etterhvert Champions League og Europaligaen. Det blir en drømmesommer for alle fotballelskere, lover TV 2s sportsredaktør.