En person pågrepet og siktet for drap på Sotra

Det bekrefter politiet i en pressemelding like etter klokken 03 natt til søndag. Politiet fikk melding om at en person var funnet død i en bolig på Brattholmen på Sotra klokken 20.37, og kunne bekrefte funnet av en død person kort tid etter.

– Omstendighetene rundt dødsfallet gjør at politiet etterforsker saken som drap. Klokken 21:03 ble en person pågrepet og siktet for drap. Vedkommende er fraktet til politihuset i Bergen, skriver de videre.

Det pågår nå kriminaltekniske undersøkelser på adressen. Arbeidet vil pågå utover natten. I tillegg avhører politiet vitner.

– Politiet har en formening om hvem avdøde er og de pårørende er varslet. Vi ønsker av taktiske grunner ikke å gå ut med kjønn eller alder verken på avdøde eller siktede nå. Etterforskningen er i en tidlig fase og vi kan derfor ikke gå ut med ytterligere opplysninger på nåværende tidspunkt, skriver politiet.

Like før pressemeldingen ble sendt ut bekreftet operasjonsleder Tatjana Knappen overfor TV 2 at de undersøkte et mistenkelig dødsfall. Politiet varsler en pressekonferanse søndag.