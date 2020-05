Dette sa politimennene til hverandre mens Floyd ble kvalt på gaten

Fire politimenn var involvert i arrestasjonen av George Floyd, som endte med at den 46 år gamle afroamerikaneren døde.

Alle fire har blitt sparket fra jobben i Minneapolis Politidistrikt, men kun Derek Chauvin er arrestert og siktet for drap.

Han var politimannen som presset kneet sitt mot nakken til Floyd i nesten niminutter.

I forbindelse med drapssiktelsen mot Chauvin har politiet offentliggjort en rapport der mange av detaljene rundt hendelsen kommer fram. Rapporten er basert på avhør med de involverte og på video fra deres kroppskamera.

Se video av arrestasjonen under.

Stivnet til og la seg ned

Grunnen til at politiet rykket ut for å arrestere Floyd var at han skal ha brukt en falsk 20 dollar seddel til å betale for varer på matbutikken Cup Foods. Politiet fikk første melding om Floyd klokken 20.08 mandag kveld.

Det ble først sendt to politibetjenter for å arrestere Floyd. Den nå drapssiktede Derek Chauvin var ikke en av disse, men ble tilkalt noen minutter senere for å bistå.

Ifølge rapporten skal Floyd ha vært samarbeidsvillig til å begynne med, men begynt å protestere da politiet tok på han håndjern og prøvde å ta han med inn i politibilen.

– Mr. Floyd stivnet til og la seg ned på bakken. Han fortalte politibetjentene at han var klaustrofobisk, står det i rapporten.

Derek Chauvin og hans partner ble kalt til stedet og de prøvde alle fire å få Floyd inn i politibilen, uten hell.

ARRESTERT: Derek Chauvin er siktet for uforsettlig drap. Foto: Ramsey County Jail

– Jeg får ikke puste

Etter å ha prøvd å få Floyd inn i bilen i rundt fire minutter dyttet drapssiktede Derek Chauvin Floyd ned i bakken. Floyd ble liggende med håndjern og ansiktet mot asfalten mens to politibetjenter holdt bena og ryggen hans nede.

Samtidig tok Chauvin sitt venstre kne og presset det mot Floyds hals og hodet. Mens dette pågikk sa Floyd flere ganger at han ikke fikk puste.

– Floyd sa «Jeg får ikke puste» og ropte gjentatte ganger «mama» og «vær så snill», står det i rapporten.

DEMONSTRANTER: Mange demonstranter har holdt skilt og ropt "Jeg får ikke puste". Foto: Scott Olson

– Skal vi legge han på siden?

Etter å ha holdt Floyd nede i en lite stund spør en av de andre politimennene om de bør legge han over på siden.

– Nei, vi lar han ligge sånn som nå, svarte Chauvin.

Floyd var på dette tidspunktet fortsatt bevist og beveget seg. En av de andre politibetjentene uttrykte likevel bekymring.

– Jeg er bekymret for akutt delirium eller hva det nå heter, sier politimannen som holder bena til Floyd nede.

Han hinter til at Floyd kan lide av en akutt forvirring som gjør at hjernens funksjoner svikter. Chauvin svarer at det er derfor det er riktig å la han bli liggende på magen.

HENDELSESFORLØP: I siktelsen mot politimannen kan man lese hele hendelsesforløpet. Foto: Skjermdump State of Minnesota

– Jeg finner ikke puls

Kroppskameraet til politiet viser at Floyd stoppet å bevege seg rundt klokken 20.24, rundt seks minutter etter at han ble lagt i bakken.

Den andre politibetjenten spør igjen om de bør legge Floyd over på siden.

Da tar den tredje politibetjenten som har holdt Floyd nede tak i håndleddet til Floyd for å sjekke pulsen.

– Jeg finner ikke puls, sier han ifølge rapporten.

Likevel blir alle politimennene sittende og Chauvin fortsetter å presse kneet mot halsen til Floyd.

Først to minutter og 53 sekunder etter at Floyd ble bevisstløs fjerner Chauvin kneet og ringer etter ambulanse. Da har han hatt kneet mot den avdødes nakke i 8 minutter og 46 sekunder.

Floyd ble fraktet vekk og erklært død på Hennepin County Medical Center.

Obduksjonsrapport

I følge den midlertidige obduksjonsrapporten døde ikke George Floyd av kvelning alene. Han skal også ha hatt underliggende hjerteproblemer.

Disse to faktorene kombinert med hans generelle helsetilstand og at han kan ha vært påvirket av rusmidler, er den sannsynlige dødsårsaken, står det i den offisielle foreløpige obduksjonsrapporten utarbeidet av delstatsmyndighetene i Minnesota og som flere amerikanske medier siterer.

Floyds etterlatte avviser at Floyd hadde underliggende helseproblemer. De nekter å høre på noe Minnesota politiet har å si og har engasjert en uavhengig patolog for å få utført en ny obduksjon.