Ustoppelige Lewandowski tangerte egen målrekord

Bayern München-Fortuna Düsseldorf 5-0

Robert Lewandowski (31) fortsetter å pøse inn mål i Bundesliga. Lørdag kveld scoret han seriemål nummer 28 og 29 denne sesongen da Bayern München valset over Uwe Röslers Fortuna Düsseldorf. Lewandowski ligger nå elleve mål bak Gerd Müllers Bundesliga-rekord.

Totalt står den polske spissen med 43 mål denne sesongen. Det er tangering av hans egen målrekord fra 2016/17-sesongen.

Det ble tidlig klart at det ville bli en lang kveld for bunnlaget fra Düsseldorf. Etter ni minutter satte Mathias «Zanka» Jørgensen ballen i eget nett. Franske Benjamin Pavard økte til 2-0, før Lewandowski scoret sitt første for kvelden to minutter før pause.

Forarbeidet var det verdensklasse over. Lewandowski fikk ballen servert på et sølvfat av Thomas Müller. Müller står nå med 18 målgivende pasninger denne Bundesliga-sesongen.

Etter pause fortsatte Bayern-showet. Han hælklakket inn 4-0 etter et strøkent innlegg fra Serge Gnabry.

Så la fenomenet Alphonso Davies på til 5-0.

Bortelaget hadde fint lite å by på. Hjemmelagets midtbaneduo Leon Goretzka og Joshua Kimmich styrte kampen som de ville. Det lille som slapp forbi ble plukket opp av en meget opplagt David Alaba. Venstreback Davies viste hvorfor han er en av verdens aller beste spillere i sin posisjon.

Og kanskje blir laget ytterligere forsterket i sommer? Før kveldens kamp gikk tidligere president Uli Hoeneß langt i å antyde at Leroy Sané er på vei fra Manchester City.

– Vi er i ferd med å se en ny, flott generasjon. Vi forlenget med Manuel Neuer. Vi får med Joshua Kimmich, Niklas Süle, Robert Lewandowski og forhåpentlig også David Alaba og Thiago videre. Med Leroy Sané, Coman og Gnabry har vi et ungt og slagkraftig lag. Jeg ser for meg starten på en ny Bayern München-æra, sa Hoeneß.

Valon Berisha ble byttet inn for Düsseldorf etter 55 minutter på stillingen 5-0.

Bayern München har nå en luke på ti poeng ned til Erling Braut Haalands Borussia Dortmund med én kamp mer spilt. Fortuna Düsseldorf ligger på 16. plass, to poeng foran Werder Bremen som ligger på nedrykksplass. Röslers mannskap risikerer å falle under streken når Werder Bremen møter Eintracht Frankfurt i en hengekamp onsdag.