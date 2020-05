«Derfor er Donald Trump en rasist»

USA-ekspert Eirik Bergesen er krystallklar på at USA er et rasistisk samfunn, ledet av en rasist.

Når en hvit politimann tror han kan komme unna med å ha kneet sitt på halsen til en svart mann, som i 10 min sier han ikke får puste, som i den samme tiden selv puster like rolig, mens en folkemasse ser på, og filmer, og de eneste som snur seg bort er hans tre kolleger, og mannen dør av denne behandlingen.

Når to hvite menn tror en svart mann som løper i gata ikke er en jogger, men en som løper fra en forbrytelse han har begått, og at det er riktig av dem selv å ta loven i egne hender, og henrette ham på åpen gate.

Når en hvit kvinne tror hun kan bli kvitt en mann, som er så brysom at han ber henne ha bånd på hunden sin i parken, ved å ringe politiet og si at en mann angriper henne, og presisere at han er svart.

Når disse tilfellene er bare fra de siste ukene, og dette bare er de som tilfeldigvis er filmet.

Når dette skjer samtidig med at sykdommen som har tatt livet av 100.000 mennesker i landet, har 60% av ofrene sine i distrikter med en stor overvekt av svarte, som bare er 13% av befolkningen, fordi de har dårligere helse, har utsatte jobber eller ikke har jobber, og ikke har den samme tilgangen til medisinsk behandling.

Når de som selv sier de er rasister, tror de ikke lenger trenger hetter over hodet når de marsjerer i gatene, fordi presidenten i landet vil forsvare dem, og kalle dem good people.

Når den samme presidenten vil saksøke Twitter, fordi de vil begrense muligheten hans til å spre falsk informasjon om slike hendelser.

Når han samtidig vil begrense en svart footballspillers rett til sette sitt kne mot bakken under nasjonalsangen, for å protestere slike hendelser.

Når presidenten i USA ikke ønsker å løse årsakene til disse hendelsene, fordi det å holde folket splittet og ikke forene dem, er selve strategien for å vinne valget.

Da er dette et rasistisk samfunn, ledet av en rasist.

(Se Eirik Bergesen forklare hvorfor han mener Trump er rasist)