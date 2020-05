Mobiliserer hele nasjonalgarden for første gang siden andre verdenskrig

Delstaten Minnesota og storbyen Minneapolis har de siste dagene vært preget av omfattende protester og voldelige sammenstøt etter dødsfallet til afroamerikanske George Floyd.

Nå ber Minnesotas guvernør Tim Walz om at hele Minnesotas nasjonalgarde skal mobiliseres for å hjelpe til med å få kontroll over demonstrantene.

Nasjonalgarden i Minnesota mobiliserer derfor ytterligere 1.000 soldater lørdag i tillegg til de 700 som allerede er utplassert.

Det er første gang hele nasjonalgarden blir mobilisert siden andre verdenskrig.

– La oss å en ting klart. Situasjonen i Minneapolis handler på ingen måte om George Floyd lenger. Dette handler om å angripe samfunnet, spre frykt og å ødelegge våre flotte byer, sier Waltz på en pressekonferanse lørdag.

HOLDT VAKT: Nasjonalgarden holdt vakt flere steder i byen natt til lørdag. Foto: Stephen Maturen

– Hån mot George Floyds minne

Minnesota-guvernøren sier at de voldsomme opptøyene som har preget delstaten og resten av USA, er en hån mot George Floyds minne.

– Vi må gjenopprette ro og orden i Minneapolis for å hedre avdøde George Floyds minne, sier Walz.

Guvernøren sier at politiet og nasjonalgarden vil fortsette å slå hardt ned på voldelige protester.



Han tror det vil bli flere arrestasjoner lørdag kveld enn noen av de andre dagene.

– Hvis du er ute i gatene i kveld er det veldig tydelig at du ikke står med oss eller deler våre verdier. Vi vil bruke full styrke av godhet og rettferdighet for å sikre at dette tar slutt, sier Walz.

Byens ordfører, Jacob Frey, deltok også på pressekonferansen.

– Dette handler ikke lenger om å ytre seg. Dette er voldsbruk, og det må slutte. Vi står midt oppe i en pandemi nå, sier Frey.

Skjøt mot norsk journalist

Natt til lørdag ble det gjennomført voldsomme demonstrasjoner i hele Minneapolis.

En svensk journalist som dekker uroen i Minneapolis, ble truffet av en av politiets gummikuler, og en VG-fotograf sier han ble siktet på med laser.

VGs fotograf Thomas Nilsson er i Minneapolis for å dekke uroen. Han forteller til avisa at han og en svensk journalist natt til lørdag sto rundt 50 meter unna en gruppe på rundt ti politifolk på en nokså folketom parkeringsplass.

– Plutselig ble hun truffet av en gummikule i låret. Hun sank litt sammen, og jeg kastet meg ned på bakken. Politiet fortsatte å skyte i vår retning. Vi bestemte oss for å løpe til andre siden av gaten for å søke tilflukt. Det var da jeg oppdaget at jeg hadde et rødt lasersikte på meg, i mageregionen, forteller Nilsson til avisa.

PEPPERSPRAY: Politiet brukte pepperspray og gummikuler for å få kontroll på demonstrantene. Foto: John Minchillo

Politibetjent skutt og drept

Urolighetene har spredd seg til minst 30 andre byer i USA. I Oakland i California ble to ansatte i politiet skutt under demonstrasjonene. Én av dem døde av skadene.

Fredag ble en 19 år gammel mann skutt og drept under en demonstrasjon i Detroit.

I Portland i delstaten Oregon har ordføreren erklært unntakstilstand i byen etter nattens opptøyer.

Det var innført portforbud natt til lørdag, men det var det mange som ikke overholdt. Nytt portforbud blir innført lørdag kveld og fram til søndag morgen, opplyser ordfører Ted Wheeler.