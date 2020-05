Brann fikk bank av Haugesund

Haugesund - Brann 3-0

To fulltreffere Benjamin Källman og én scoring av Kevin Martin Krygård sørget for at Haugesund vant 3-0 over Brann lørdag ettermiddag i lagenes første treningskamp etter koronapausen.

Haugesund tok ledelsen etter tolv minutters spill da Benjamin Källman ble spilt i bakrom. Brann-målvakt Eirik Holmen Johansen var på vei ut, men stoppet opp og ble i stedet stående på halvdistanse. Haugesunds finske nykommer lobbet inn 1-0.

Samme mann headet inn 2-0 for Hagesund ni minutter senere. Ikke mange minuttene etter var Niklas Sandberg nær ved å øke ledelsen for vertene.

Snaut ti minutter inn i andre omgang kom den tredje scoringen da Kevin Martin Krygård møtte et innlegg på første stolpe og flikket inn 3-0.

Brann kom bedre med etter hvert i andre omgang. Med drøyt kvarteret igjen burde Erlend Hustad, som ble byttet inn til pause, headet inn 1-3-reduseringen, men forsøket gikk utenfor fra kloss hold.

Haugesund og Brann møtes igjen i første serierunde onsdag 17. juni.

Flere lag spilte sin første treningskamp lørdag. Strømsgodset vant 2-1 over Mjøndalen, mens Bodø/Glimt ble slått 0-1 av Rosenborg. I Skien tok Sarpsborg en 2-1-seier over Odd.