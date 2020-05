Utrolig redning av Rune Almenning Jarstein sikret Hertha-seier

Hertha Berlin-Augsburg 2-0

Rune Almenning Jarsteins tabbe var den store snakkisen etter onsdagens Bundesliga-kamp mot RB Leipzig. Det ble langt roligere for nordmannen i lørdagens oppgjør mot Augsburg – i hvert fall frem til det 89. minutt.

På stillingen 1-0 til Hertha fikk Almenning Jarstein fingertuppene på et skudd fra Marco Richter. Ballen var på vei i mål, men nordmannens involvering gjorde at ballen smalt i tverrliggeren i stedet for i nettet.

Hertha Berlin vant fortjent 2-0, og klubben nærmer seg nå 6. plassen som gir plass i Europaligaen. Før koronaviruset satte en stopper for klubbfotball i de store ligaene lå Hertha Berlin på 13. plass, kun seks poeng over nedrykksstreken. Siden Bruno Labbadia kom inn som hovedtrener er det blitt ti poeng på fire kamper. Berlin-klubben har klatret til 9. plass, fire poeng bak Wolfsburg på 6. plass.

Arbeidsledig før pause

Både Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbred spilte fra start i oppgjøret. Javairo Dilrosun ga hjemmelaget ledelsen på frekt vis etter 23 minutter. Kantspilleren vippet ballen over en motspiller og satte ballen kontrollert i nettaket.

Norges landslagskeeper var knapt borti ballen før pause. Noen minutter ut i andre omgang ga Almenning Jarstein en farlig retur, men 35-åringen ryddet opp i eget rot.

Skjelbred ble byttet ut etter en knapp time.

Augsburg satte inn en sluttspurt, men kom ikke nærmere enn et tverrliggerskuddet minuttet før slutt. Almenning Jarstein fikk en hånd på skuddet, og reddet Hertha fra poengtap.

På overtid satte Krzystof Piątek inn 2-0.

Klopp-kompis i trøbbel

Mens Hertha Berlin flyr høyt om dagen, fortsetter marerittet for Jürgen Klopp-kompis David Wagner i Schalke 04. Laget står uten seier på ti kamper etter 0-1-tap hjemme mot Werder Bremen.