Svensk stjerne (24) tvunget til å sette karrièren på pause: – Det ble et mareritt

De siste årene har alt sett perfekt ut for den svenske spissen Madelen Janogy.

24-åringen imponerte først for Piteå, som ledet til plass i landslagstroppen og VM-spill for Sverige i fjor sommer. Der scoret hun mål på overtid i 2-0-seieren over Chile.

Janogy jubler etter scoring mot Chile i VM. Foto: David Vincent

Familien hennes kommer fra Mali, som gjør at hun ble den første spilleren på det svenske kvinnelandslaget i fotball med afrikanske røtter. Foreldrene kalte henne opp etter prinsesse Madelen. Tvillingsøsteren heter Victoria.

Alt så perfekt ut

I vinter signerte hun for den tyske storklubben Wolfsburg, som har Ingrid Syrstad Engen og Kristine Minde i troppen.

Alt så perfekt ut.

Men Janogy har båret på en hemmelighet.

Hun får rett og slett ikke sove, forteller hun til Expressen. Nå har det ført til at karrièren hennes er satt på vent.

– Søvnproblemene begynte for et par år siden, i sammenheng med at jeg kom på landslaget. Siden er det bare blitt verre, avslører hun til avisen.

Men klubbskiftet i vinter gjorde at hun ble overveldet, selv om hun trivdes og raskt kom inn på laget.

– Jeg visste at det ville bli tøft når jeg signerte for Wolfsburg, å flytte dit når jeg ikke hadde det bra psykisk. Men jeg ville ikke at det skulle hindre meg fra å oppnå drømmen min.

Slet på kveldene

Det var på kveldene i sin nye by hun merket at det ble vanskelig.

– Kveldene var et mareritt. Jeg sov bare dårligere og dårligere, men sa det ikke til noen.

I april, mens ligaen var stoppet på grunn av koronapandemien, ble det for mye. Janogy forteller at hun var så trøtt at hun ikke orket å løfte verken mobilen eller en bok. Likevel fikk hun ikke sove.

– Det var så ille at jeg begynte å glemme ting.

Da tok hun først en prat med agentene sine og deretter klubben.

– Det var en stor lettelse. Responsen jeg fikk fra spillere og ledere var helt utrolig. Jeg tenkte «hvorfor sa jeg ikke ifra tidligere, istedenfor å lide så lenge?».

Får hjelp

Nå har hun fått lov til å reise hjem til Sverige for å bruke psykologhjelp til å få bukt med problemene.

Kvinnenes Bundesliga har akkurat startet igjen. Wolfsburg stormer mot ligatittelen etter seier 4-0 over Köln i første kamp.

–Når ligaen starter igjen nå, er jeg ikke der. Men jeg var nødt til å gjøre dette. Jeg lengter etter å våkne opp og kjenne glede igjen.