Nysigneringen avgjorde for Rosenborg

Rosenborg - Bodø/Glimt 1-0

Rosenborg vant sin første treningskamp etter koronapausen med 1-0 over Bodø/Glimt i Trondheim lørdag ettermiddag.

Kristoffer Zachariassen, som kom fra Sarpsborg i desember, headet inn kampens eneste etter at Samuel Adegbenros sprudlet på venstresiden og slo et godt innlegg til midtbanespilleren.

26 år gamle Zachariassen scoret også 3-1-målet mot Glimt da Rosenborg vant treningskampen i Abrahallen i begynnelsen av februar.

Rosenborg hadde flere muligheter til å score i første omgang, først og fremst ved Gustav Valsvik og Dino Islamovic, men det sto 1-0 til pause.

I andre omgang styrte Rosenborg det meste, men foruten Even Hovlands skudd like utenfor, slet trønderne med å skape muligheter.

Mot slutten av treningskampen presset Glimt på for en utligning, og nærmest kom Victor Boniface med et skudd i stolpen. På overtid måtte André Hansen gjøre en solid dobbelredning for å stoppe utligning.

Rosenborg åpner sesongen hjemme mot Kristiansund 16. juni. Samme dag skal Bodø/Glimt til Stavanger for å møte Viking.

Strømsgodset vant 2-1 over Mjøndalen i en treningskamp lørdag.