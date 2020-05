Baby født med to munner

Leger opplyser at tilstanden til den lille jenta er så sjelden at det bare er registrert 35 tilfeller de siste 120 årene.

Jentas tilstand ble oppdaget under en ultralyd da moren hennes var i tredje trimester.

Legene ble da helt satt ut og skjønte ikke hva som feilet babyen. De trodde i starten at det var snakk om en cyste eller en svulst.

Det var først da jenta ble født, ved et sykehus i Charleston i Sør-Carolina, at legene fant ut at det var snakk om en ekstra munn, med lepper, seks tenner og en liten tunge.

Svært sjeldent

Tilstanden til jenta kalles diprosopus, eller craniofacial duplication, og jentas tilfelle er omtalt i legetidsskriftet BMJ Case Reports.

Jentas leger uttaler i tidsskriftet at hennes ekstra munn ikke var knyttet til den vanlige munnen.

UNDER: Her er jenta avbildet under operasjonen hvor den ekstra munnen ble fjernet. Foto: BMJ Journals

Den lille jenta kunne puste, spise og drikke normalt, på tross av to munner.

Omfattende operasjon

Da jenta var seks måneder gammel ble hun operert, og den ekstra munnen ble fjernet.

Den omfattende operasjonen innebar blant annet å borre ned i kjeven hennes, for å fjerne tennene i den ekstra munnen.

Seks måneder etter operasjonen fungerer jentas munn nesten som normalt. Hun er bare litt hoven i kinnet og en liten nerve i underleppen er ødelagt.

Ifølge legetidsskriftet har ikke den lille jenta behov for ytterligere behandlinger.

ETTER: I etterkant av operasjonen er det nærmest ikke synlig at jenta ble født med en ekstra munn. Foto: BMJ Journals

Diprosopus, som også er registrert hos blant annet kyllinger, sauer, katter, er en ekstremt sjelden tilstand.

Reinkarnasjon

I Sydney i Autralia ble et tvillingpar født med denne lidelsen i 2014. Tvillingene ble født med en kropp og ett hode, men to ansikter.

De døde bare 19 dager etter fødselen.

Også i 2008 i ble en jente, i landsbyen Saini 40 kilometer fra New Dehli i India, født med denne sjeldne lidelsen.

Det ble da hevdet at jenta, som fikk navnet Lali, var det eneste mennesket i verden med to fullverdige ansikt.

– Først var jeg litt redd, og det var vanskelig å akseptere barnet, men nå har jeg akseptert det Gud har gitt meg, forteller Lalis far, Vinod Kumar Singh (24), like etter hun ble født.

Lali ble dyrket som en reinkarnasjon av en hindugudinne i India og hundrevis av mennesker besøkte den lille jenta og hennes familie, for å ta på jentas føtter og motta velsignelse.