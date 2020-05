99 prosent sikre på at en koronavaksine vil fungere

Det kinesiske biotekselskapet Sinovac er selvsikre på at en vaksine vil fungere.

Det Beijing-baserte selskapet bygger for tiden et anlegg som har som mål å levere 100 millioner doser av vaksinen, skriver Sky News. Selskapets vaksine er nå i fase to i testprosessen der mer enn 1000 frivillige deltar. De er også i tidlige samtaler om å gå videre til fase tre, den siste delen av testprosessen, i Storbritannia.

– Den må være vellykket. Jeg er 99 prosent sikker, sier forsker Luo Baishan til Sky News på spørsmålet om han tror vaksinen vil fungere.

Selskapets største problem er at det lave antallet tilfeller i Kina gjør det vanskelig å finne testpersoner. Derfor ser de nå utenfor Kinas grenser.

– Vi snakker med flere europeiske land, og jeg tror vi også har diskutert Storbritannia, sier direktør Helen Yang.

– På nåværende tidspunkt er vi i en tidlig fase.

100 millioner vaksiner

Målet er å produsere 100 millioner vaksiner. Det betyr at ikke alle vil få den.

– Vi anbefaler at ikke hele befolkningen får den. Vi diskuterer dette og anbefaler det til andre land også, sier Yang.

– Vi sikter oss først inn på de som er i høyrisikogruppenem, for eksempel helsearbeider og eldre, som kanskje har en høyere dødsrate. Jeg tror det vil være utgangspunktet.

Yang er imidlertid ikke like sikker på suksess som sin kollega.

– Det er veldig, veldig vanskelig å si på dette tidspunktet. Det er usikkerheten, men dataene er enn så lenge positive.

Lenge til

Sinovac er bare ett av flere selskap som jobber med en vaksine. Kinas president Xi Jinping har lovet at en kinesisk vaksine vil deles med omverden. Det samme har EU-lederne gjort, mens USAs president Donald Trump har latt være.

– Vi har allerede tenkt på ikke bare Kina, men hele verden. Ikke bare for testing, men også for å komme med en løsning for andre land utenom Kina, sier Yang til Sky News.

Men en vaksine er fortsatt et stykke unna. Først gjenstår det måneder med testing i fase to, før fase tre kan begynne.