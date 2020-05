Kiss-gitarist og produsent Bob Kulick er død

– Hjertet mitt er knust over å dele nyheten om at min bror Bob Kulick er gått bort. Hans kjærlighet for musikk og hans talent som musiker og produsent burde for alltid feires, skriver lillebroren, som ber om at familien får være i fred med sorgen i den tunge tiden.

Bob Kulick var nær venn med frontfigurene i Kiss, Gene Simmons og Paul Stanley. Også Kiss har lagt ut melding på Twitter der bandet skriver at de er knust over nyheten om 70-åringens død.

– Våre dypeste kondolanser til Kulick-familien i denne vanskelige tiden, skriver bandet.

Kulick har spilt med noen av de mest renommerte artistene i bransjen i en karriere som strakte seg over fem tiår. I 1975 samarbeidet han med Lou Reed på hans album «Coney Island Baby». Han jobbet også med Diana Ross og var på turneer med Meat Loaf. I 2005 fikk han Grammy for beste heavy metal single for produsentarbeidet på Motorheads «Whiplash».

(©NTB)