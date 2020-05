Det hvite hus stengt på grunn av demonstrasjoner utenfor

Protester pågår over hele USA etter at en ubevæpnet svart mann døde etter en voldsom pågripelse i Minneapolis i forrige uke.

Etter at president Donald Trump hadde hatt pressemøte i Det hvite hus, var journalistene gått til sine kontorer. På grunn av demonstrasjoner utenfor på Pennsylvania Avenue og i Lafayette Park, så sikkerhetstjenesten seg nødt til å stenge Det hvite hus og låse av pressesenteret og kontorene, og ingen fikk forlate området før demonstrantene var trygt fjernet fra området.

De dramatiske scenene utspilte seg rundt presidentens arbeidsplass og residens natt til lørdag norsk tid, samtidig som det pågår demonstrasjoner flere steder i USA i kjølvannet av at politimannen som forårsaket George Floyds død, er pågrepet og siktet for drap.

– Det hvite hus er under «lockdown» etter ordre fra Secret Service på grunn av protestene i gatene etter dødsfallet til George Floyd. Et dusin reportere, inkludert meg selv, er fortsatt i West Wing, skrev NBCs Peter Alexander på Twitter like før klokken 01.30 norsk tid.

Etter en times tid skrev Alexander at nedstengningen var opphevet. De som var i presserommet har nå kommet seg ut. Det samme melder CNN.

President Donald Trump hadde pressemøte i Det hvite hus og snakket blant annet om dødsfallet til afroamerikanske Floyd, som døde forrige fredag etter en pågripelse i Minneapolis.

På pressemøtet fortalte Trump at han har snakket med Floyds familie. Han la også til at demonstrasjonene i Minneapolis var «dårlig for Floyds ettermæle».

– Jeg snakket med familiemedlemmer, fantastiske mennesker, sa Trump.

– Jeg bare uttrykte min sorg. At det var en fryktelig ting å være vitne til. Det så ikke ut som det var noen unnskyldning for det, sa Trump om videoen som viser hvordan politiet holder Floyd nede i bakken med kneet mens han trygler om å få komme løs fordi han ikke får puste.

Trump sa at familien sørget tungt og at han kunne se at de elsket broren sin.

Parallelt med at Trump fortalte at han har snakket med Floyds familie, så den amerikanske sikkerhetstjenesten rundt presidenten seg nødt til å låse og stenge av pressesenterets rom i Det hvite hus.

Demonstrasjoner mange steder

Glass getting broken outside the main entrance to CNN's Atlanta headquarters; protesters cheer pic.twitter.com/EToiEj5Pom — Fernando Alfonso III (@fernalfonso) May 29, 2020

Det demonstreres mange steder i USA natt til lørdag norsk tid. I Minneapolis, byen der Floyd ble drept, satt en gruppe demonstranter seg ned på kne foran nasjonalgarden, og ble sittende i ni minutter. De hevet også armene og ropte «jeg får ikke puste». Rapporter tyder på at politibetjenten Derek Chauvin, som er pågrepet for drapet, hadde kneet i nakken til Floyd i åtte minutter og 46 sekunder. Borgermesteren i byen har erklært portforbud.

Inngangspartiet til CNNs hovedkvarter i Atlanta ble vandalisert. Foto: Ben Gray / Atlanta Journal-Constitution / AP / NTB scanpix

I Atlanta har demonstrantene samlet seg utenfor CNN-bygningen, og noen av dem har klatret opp på et stort skilt og reist flagg med teksten «Black Lives Matter». Flere skal også ha skrevet ting på skiltet, i tillegg til at noen brant det amerikanske flagget og knuste glass, skriver CNN.

Stemningen i Atlanta beskrives som intens, og borgermester Keisha Lance Bottoms har tatt til Twitter for å be folk protestere fredfullt.

Det er også meldt om protester i Californa, New York, Texas og flere andre delstater.

Angriper politiet

Fredag kveld kom det til flere sammenstøt mellom politi og demonstranter utenfor Barclays Center i New York, der det tilsynelatende ble kastet vann og maling på politiet.

I California melder politiet at de har stengt av deler av motorveiene 1010 freeway, etter at demonstranter langs veien i San Jose kastet gjenstander på politiet.

Dødsfallet til Floyd har tidligere i uka ført til omfattende demonstrasjoner i Minnesota og flere andre amerikanske byer, med voldsomme opptøyer der demonstranter har støtt sammen med opprørspoliti.

Biler og butikker er satt i brann, og det er meldt om plyndring mange steder. Torsdag ble politistasjonen der Chauvin jobbet, satt fyr på.

Ordfører Jacob Frey innførte derfor portforbud i Minneapolis fra klokka 20 lokal tid fredag.

(TV 2/©NTB)