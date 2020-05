Trumps syndebukk

Donald Trump er republikanernes presidentkandidat 4. november. Sjansene for å vinne valget øker trolig hvis ikke velgerne holder ham ansvarlig for pandemiens brutale herjinger i USA, skriver USA-korrespondent Fredrik Græsvik

Det var ikke overraskende. Tvert imot så det lå det i kortene. I lengre tid har president Donald Trump beklaget seg over Verdens Helseorganisasjon, WHO. Han har gjort det klart at organisasjonen er i lomma på Kina, og har gjort alt for lite for å varsle verden om pandemien som har ført 40 millioner amerikanere ut i arbeidsledighet og med det trolig minsket Trumps sjanser for gjenvalg i november.

USA har til nå vært organisasjonens viktigste økonomiske bidragsyter. Andre land trer nok støttende til nå, men å bryte internasjonalt helsesamarbeid midt i en pandemi er dramatisk, og vil trolig føre til ytterligere isolasjon av USA. Det skjer på et tidspunkt da USA er den nasjonen i verden som er hardest rammet av viruset, med over 100 000 dokumenterte dødsfall. Amerikanerne er forberedt på at et par hundre tusen til vil miste livet – minst.

Treigt byråkrati

FNs organisasjoner er kjent for å være svært byråkratiske og for lite effektive. Avgjørelser blir tatt på tvers av nasjoner og kulturer som ofte har lite til felles. WHO kunne sikkert vært drevet mer effektivt, og gjort en bedre jobb med å være en internasjonal drivkraft i kampen mot pandemien. Men WHO er den organisasjonen verden har nå.

Som presidenter før ham, har Donald Trump lagt stort press på FN. Han vil ha mer valuta for pengene USA er forpliktet til å putte inn i organisasjonen.

WHO varslet Trump

Uansett hvor dårlig Verdens helseorganisasjon måtte være, er det viktig å ha noen datoer i bakhodet. 3. januar ble Det hvite hus informert av Kina om at korona-viruset smittet mellom mennesker og at epidemien så ut til å spre seg raskt. I slutten av januar advarte WHO FNs medlemsland om at verden stod overfor en trussel av ukjente dimensjoner. I verste fall en pandemi.

Dagen etter innførte Trump innreiserestriksjoner (ikke stans) fra Kina til USA. Da hadde allerede 44 andre nasjoner innført lignende restriksjoner.

Bare en influensa?

Så sent som i mars hevdet president Donald Trump fortsatt at viruset nødvendigvis ikke var så farlig. Da hadde han allerede sagt at det trolig ville gå over at seg selv, at det kanskje var slik at ingen amerikanere ville dø, at det var som en vanlig influensa og at det kanskje

forsvant i april. Uten støtte fra ekspertene. Han mente også at media og demokratene blåste farene ved viruset ut av alle proporsjoner.

Demokratene har vært beinharde i sin kritikk av Trump, og mener at hans uttalelser og trege reaksjon har bidratt til tap av mange menneskeliv. Presidenten har selvfølgelig et behov for å forsvare seg mot disse påstandene.

Syndebukker

Han har pekt mot Kina og WHO som de store syndebukkene. Trump hevder at de ikke var tydelige nok, og at de samarbeidet om å holde farene ved viruset skjult. Ved å trekke USA ut av internasjonalt helsesamarbeid, gjør han denne kritikken enda tydeligere.

