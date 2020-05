Ny video viser tre politimenn som kneler på Floyd

Politimannen som forårsaket 46 år gamle George Floyds død, Derek Chauvin, er pågrepet og siktet for forsettlig drap. Floyds etterlatte ber om at de tre andre involverte politifolkene også pågripes.

Videoen som hittil har vært delt, viser hvordan den hvite politimannen Chauvin presser kneet sitt mot halsen til afroamerikanske Floyd, som flere ganger sier han ikke får puste.

Nå sirkulerer en ny video, som ifølge CNN viser ytterligere to politimenn som kneler på Floyd forrige fredag, i tillegg til Chauvin, mens den fjerde politibetjenten ser på.

Ifølge NBC News presset Chauvin Floyd mot bakken med kneet sitt mot halsen hans i åtte minutter. De mener å kunne verifisere den nye videoen.

CNN har ikke fått kontakt med personen som filmet videoen eller fått kommentarer fra pårørende eller representanter for parter i saken.

– Datteren min så faren sin bli drept på TV

Videoen av dødsfallet har spredt seg verden rundt de siste dagene, og forårsaket opptøyer i Minneapolis.

– Datteren måtte se faren sin bli drept på live TV, sier Rose Hudson, som var sammen med Floyd for over tjue år siden, til ABC13.

Hudson forteller at hun og Floyd har et felles barnebarn på tre år som han aldri fikk møte.

– Jeg vil at alle skal vite at han var en flott fyr. Han var en god far for jentene sine. Jeg har bare minner, det er alt jeg kan gi henne. Minner om bestefaren.

Floyd og Hudsons felles datter var for oppskakket til å snakke, og gråt kontinuerlig mens moren snakket.

Floyd etterlater seg også den seks år gamle datteren Gianna Floyd.

– Han var en snill kjempe. Folk tok feil av han fordi han var så stor at de trodde han var et slossmenneske, men han var en kjærlig person... Og han elsket datteren sin, sier Giannas mor, Roxie Washington, ifølge Chron.

(TV 2/©NTB)