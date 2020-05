Aper angrep helsearbeider og stjal fire positive koronatester

Innbyggere fryktet at apene skulle spre viruset i byen etter at de rappet til seg fire positive koronatester.

En gjeng aper angrep fredag en indisk helsearbeider og stakk av med fire blodprøvene som hadde testet positivt for koronaviruset. Hendelsen skjedde ifølge The Guardian på et universitet i Meerut, nær Delhi.

Etter at apene fikk tak i testene klatret de opp i et tre og begynte å tygge på noen av prøvene.

Innbyggere i byen fryktet derfor at apene skulle klare å åpne testene og spre viruset rundt i byen.

Mens apene satt i treet og tviholdt på koronatestene tok noen opp mobilen og begynte å filme hendelsen. Videoen har fredag gått viralt på sosiale medier og fått mye oppmerksomhet i India.

Meerut: Monkey run away with #corona test samples, locals fear spread of infection. #IndiaFightsCoronavirus pic.twitter.com/Mpe9tuR3H6 — Sanjay Jha (@JhaSanjay07) May 29, 2020

Testene var intakte

Etter en liten stund ga apene slipp på koronatestene og helsearbeideren kunne hente de tilbake.

– Prøvene var fortsatt intakte når vi fikk de tilbake. Vi tror ikke det er risiko for at viruset har spredd seg, sier Dheeraj Raj, sjefen ved Meerut medisinske universitet, til AFP fredag.

Selv om prøvene var intakte ble det besluttet å gjennomføre nye koronatester på de fire personene som fikk sin blodprøve stjålet.

Raj er heller ikke bekymret for at apene kan ha blitt smittet av viruset.

– Det finnes hittil ikke noe bevis på at aper kan bli smittet av koronaviruset, sier Raj.

Hardt rammet

India har de siste ukene sett en kraftig økning i antall koronarelaterte dødsfall. Fredag ble det registrert 175 nye dødsfall.



Totalt er det 4706 personer som har mistet livet som følge av koronapandemien i India. Det betyr at India har passert Kina i antall dødsfall.

India har noen av verdens mest tettbefolkede byer og smitten har derfor spredd seg fort. I tilegg er det mange som lever i ekstrem fattigdom og ikke har mulighet til å få helsehjelp hvis de blir syke.