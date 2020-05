Trump: – USA bryter alle bånd til WHO

President Donald Trump langet ut mot Kina og WHO under pressekonferanse.

Under en pressekonferanse fredag kveld langer president Donald Trump ut mot Kina.

Anklager om tyveri gjennom tidligere handelsavtaler, og en skyllebøtte over at koronaviruset ble muliggjort av Kina, gikk over i en tirade i retning WHO.

– Kina har kontroll på WHO. Derfor bryter vi i dag alle bånd til Verdens helseorganisasjon, uttalte Trump.

Han begrunnet bruddet med at «WHO ikke har innført reformer» i forbindelse med håndteringen av koronapandemien og la til at USA heller vil bruke pengene sine andre steder.

I april kunngjorde Trump at han stanser bevilgningene til WHO. Dette er en alvorlig situasjon for organisasjonen fordi USA har vært den største økonomiske bidraksyteren.

Over 100.000 mennesker er døde av koronaviruset i USA, og Trump anklager indirekte Kina for å være ansvarlig for dette.

