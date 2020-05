Jesse Lingard innrømmer svikt – lover å slå hardt tilbake

Fra 17. juni skal det spilles Premier League-fotball igjen. Manchester Uniteds tidvis utskjelte spiller, Jesse Lingard, har planer om å skinne igjen i kampen for Champions League-plass i ligaen, FA-cupseier og Europa League-triumf.

– For meg er det som en ny start når vi restarter sesongen, og jeg vil begynne bra. Jeg er fornøyd med formen og det mentale, som er veldig viktig, sa Lingard på et sponsorvideotreff via Instagram.

Han innrømmer at innsatsen i sesongen 2018/19 var langt under pari. Han har heller ikke imponert i denne sesongen. I serien er det ikke blitt en eneste assist eller scoring i de 20 kampene han har vært involvert i.

– Hodet mitt var ikke på riktig sted, jeg presset ikke meg selv. Det føltes ikke som om jeg var meg selv. Jeg og familien vet hvem jeg er. Jeg vet hvordan jeg spiller, og som jeg sier, jeg presset ikke meg selv forrige sesong, sa en selvransakende fotballstjerne.

Han peker på at «flere ting» var årsaken til at det ble så ille som det ble.

– Men nå er alt ordnet utenfor banen. Nå kan jeg nyte fotball, og jeg kan ikke vente på å begynne å spille igjen.

Omtalt som akilleshæl

Mange har kritisert spillet til Lingard. Blant dem er FC København-trener Ståle Solbakken, som i januar omtalte spilleren som Solskjærs akilleshæl.

– Jeg kan ikke huske sist han spilte en god kamp. Han er virkelig en akilleshæl for det Manchester United-laget. Han skal ligge i mellomrommet, fôre spissen med smarte pasninger, time løp fra dypet og ha en viktig og ha en fri rolle og være et slags bindeledd, men han kombinerer han aldri med sine medspillere eller tar sine dype løp, sa Solbakken i TV 2s Premier League-studio.

Om han får tillit fra manager Ole Gunnar Solskjær er en annen ting, men 27-åringen har i hvert fall planer om å sette seg noen mål.

– Trofeer er hovedmålet, sammen med individuelle mål som scoringer og målgivende pasninger. Forrige sesong hadde jeg av en eller annen grunn ingen mål. Det skal jeg ha nå.

Han har brukt koronapausen til å trene godt, men også jobbe mentalt med seg selv. Han har funnet ut hva han vil oppnå i livet og konsentrerer seg om veien han vil gå.

– Nå er det som en liten, ny start. Det føles som en mini-sesong.

Ble nesten sparket

Blant tingene som har skapt unødvendig oppmerksomhet for Lingard er videoen han la ut på snapchat under en sommerferie i forkant av inneværende sesong.

I videoklippet, som ble tatt opp rett i forkant av at de skulle sjekke ut fra rommet i Miami, hørte man Lingard banne flere ganger og snutten inneholdt også en kort sekvens der kompisen Jamal Branker simulerte sex i en av sengene på rommet.

Lingard har fortalt at han trodde Solskjær ville sparke ham som følger av videoen, men i stedet fikk han en siste sjanse etter et møte med United-manageren hvor han la seg flat.