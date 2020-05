Påkjørt rådyr måtte avlives på sushi-restaurant i Moss

Fredag ettermiddag jobbet Ly Phan på restauranten Varnaveien Sushi i Moss.

– Det var en ganske rolig fredag. Vi hadde en kunde som holdt på å bestille mat og plutselig begynte personen å skrike, sier Phan til TV 2.

Når hun snudde seg så hun et stort firbent dyr som stormet inn døren.

– Jeg trodde først det var en hund, men når jeg så nærmere så jeg jo at det var et rådyr. Det vinglet veldig også krasjet det i et hjørne og falt sammen på bakken, sier Phan.

– Løp forvirret rundt

Rådyret var blitt påkjørt av en bil i nærheten av restauranten.

– Vi fikk først melding av sjåføren om at et rådyr var påkjørt. Det virker som dyret har vært veldig forvirret og løpt inn på en rastaurant i nærheten, sier operasjonsleder Trond Lorentzen.

Politiet visste først ikke hvor rådyret hadde tatt veien, men fikk etter kort tid en telefon fra restauranten.

– Vi ringte viltnemnda og politiet med en gang, sier Phan.

Hørte et smell

Når politiet og viltnemnda kom fram til Varnaveien Sushi lukket de alle dørene og undersøkte rådyret.

– Rådyret var såpass skadet at det måtte avlives på stedet, sier Lorentzen.

Phan spurte politiet om det var mulig å avlive dyret utenfor restauranten, men det var ikke mulig.

– Politiet ba oss ansatte og kundene om å gå ut av butikken også hørte vi bare et smell, sier Phan.

Etter at dyret var avlivet ble det båret ut av restauranten. Phan er glad for at ingen kunder eller ansatte ble skadet, men synes det er trist at dyret ikke overlevde.

– Det er veldig trist at rådyret måtte avlives, men vi så at det var ganske skadet etter ulykken, sier Phan.

Måtte vaske blod

Restauranten er nå åpen igjen, men Phan sier at de ligger litt etter på bestillingene.

– Når kunder ringte inn for å bestille mat måtte vi si at vi hadde fått et rådyr på besøk og derfor hadde stengt. Da var det mange som ble ganske overrasket, sier Phan.

Rådyret etterlot seg en del rot og blod og de ansatte måtte derfor bruke litt tid på å rengjøre restauranten før den kunne åpne igjen. Phan har aldri opplevd noe liknende før og sier at det har vært en spesiell dag på jobb.

– Politiet spurte om vi ville lage sushi av rådyret, men det hadde vi ikke så lyst til, ler Phan.