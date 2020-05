To år etter at hun la opp, kom beskjeden: – Jeg er ganske sjokkert

25. januar 2015 var Martine Ek Hagen svært nære å få karrièrens første verdenscupseier, men måtte se seg slått av Julija Tsjekaljova.

– Det var sikkert det beste løpet jeg gikk i karrièren. Jeg husker jeg var kjempefornøyd med å bli nummer to, men samtidig litt skuffet. Det var jo fellesstart og jeg husker jeg tok innpå henne, men klarte det akkurat ikke. Jeg var nære, og jeg tenkte hvor gøy det hadde vært å gå først over målstreken, forteller Hagen til TV 2.

Sjokkbeskjeden

Fredag kom beskjeden om at russeren er fratatt samtlige resultater fra OL i Sotsji 2014 grunnet doping. Dermed fikk Hagen sin første og eneste verdenscupseier, to år etter hun la opp og fem år etter selve rennet.

– Det er jo artig, men også litt todelt. Det var jo ikke OL, men det hadde vært veldig gøy å gå først over målstreken i en verdenscup. Det er selve opplevelsen man tapte den dagen man føler på, sier Hagen.

– Å få seieren så lenge etterpå fordi noen er tatt i juks er jo litt rart. Jeg må innrømme at jeg er ganske naiv, og tror ikke at noen som står på startstreken er dopet. Det er en ganske fjern tanke, så man blir litt sjokkert, legger hun til.

Hun er likevel glad for at rettferdigheten seiret.

– Det er kjempegøy å ha en individuell verdenscupseier, men samtidig er det trist at sånt skjer. Man skulle ønske det ikke var sånn, men jeg er jo glad for at det blir tatt på alvor, at folk får seg en smekk på fingrene og den straffen de fortjener, understreker Hagen.

– Hadde hatt veldig mye å si

I april 2018 la Hagen skiene på hyllen.

– Hvor mye tror du det hadde betydd for deg å få den seieren den gang?

– Det er vanskelig å si. Jeg tror nok at der og da hadde det hatt veldig mye å si for min situasjon. Jeg er ikke Marit Bjørgen, kan du si. Det hadde hatt noe å si for muligheter, satsingen min og det økonomiske. For det er ganske stor forskjell på nummer en og nummer to.

Hagen forteller at hun lever godt med avgjørelsen om å legge opp, men at det å få verdenscupseieren så lenge etterpå får henne til å tenke.

– Man tenker jo på hvilke konsekvenser doping har å si for de andre utøverne, sier 29-åringen.

– Å få seieren nå blir ikke det samme i det hele tatt. Det er jo en morsom greie nå, men egentlig er det mest at man har blitt snytt for en sånn opplevelse. Jeg har jo ikke flust av verdenscupseire, sier Ek Hagen og ler før hun legger til:

– Så det er litt surt.

Men tross alt står det i hvert fall en verdenscupseier oppført på Martine Ek Hagen nå. Og den blir stående for alltid.

– Sånn sett er det veldig artig. Det er jo fredag, så det må jo feires litt i kveld, sier Hagen og ler.