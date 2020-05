Kommer med klar beskjed til nordmenn som er bekymret

– De siste månedene har vært helt absurde, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Høyre-statsråden har hatt nok å stri med. Da han ble ny arbeids- og sosialminister 24. januar, fikk han det øverste politiske ansvaret for NAV-skandalen. Så kom korona-pandemien, som sendte sjokkbølger gjennom landet. Så fikk han korona selv.

På toppen av dette måtte han også tåle kritikk for deltakelsen på drømmeseminaret til påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen.

– Og før alt dette fikk vi vårt tredje barn også, legger han til.

– Ekstremt

Isaksen beskriver en hverdag helt utenom det vanlige da koronapandemien traff Norge for fullt.

– Jeg havnet ganske raskt i karantene selv og måtte styre et departement fra leiligheten. Og så så vi jo at pågangen til Nav eksploderte, og vi visste at vi måtte legge alt annet til side.

Bekymret

Mange nordmenn har mistet jobben under pandemien, og arbeidsledigheten skjøt i været i mars.

– Vi har hatt 450.000 arbeidsledige eller permitterte. Det er ikke finanskrisen, oljeprisfallet eller ledighetskrisen på begynnelsen av 90-tallet; det er omtrent alle de tre kombinert.

– Nå sitter det mange rundt om i landet, som kanskje er permittert eller arbeidsledig, som kjenner på en usikkerhet for fremtiden. Hva er din beskjed til dem?

– De skal være sikre på at pengene de skal ha, de skal komme. Og de har vært mer enn tålmodige. Folk har godtatt ventetider på Nav som vi normalt ville ha sagt at var helt uholdbare, og som vi nå også skulle ønske var mye kortere, sier Isaksen.

Lederkandidat

Denne uken ble det også kjent at Isaksen ikke tar gjenvalg til Stortinget neste år. Flere har pekt på ham som en mulig ny Høyre-leder etter Erna Solberg.

På spørsmål om han fortsatt er en mulig lederkandidat i partiet, svarer han slik:

– Erna sitter så lenge hun vil, og jeg håper hun blir sittende lenge. Hvorvidt jeg på et punkt i fremtiden vil søke toppverv i politikken, vet jeg ikke nå.

