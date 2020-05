Det hvite hus avviser alle anklager etter Trump-tweet

Det hvite hus avviser at president Donald Trump oppfordret til voldsbruk da han i en Twitter-melding skrev «Når plyndringen starter, begynner skytingen».

– Presidenten forherliget ikke voldsbruk. Han fordømte det tydelig, står det i meldingen på Det hvite hus' Twitter-konto.

Det var fredag morgen at Trump kommenterte opptøyene i Minneapolis.

– Blir det trøbbel, kommer vi til å ta kontroll. Når plyndringen starter, begynner skytingen, skrev presidenten.

Kort tid etterpå merket Twitter meldingen og gjorde oppmerksom på at den strider mot mikrobloggtjenestens regelverk om ikke å glorifisere voldsbruk.

Opptøyene har sin bakgrunn i nok et dødsfall der politiet anklages for rasistisk motivert politivold. Mandag ble 46 år gamle George Floyd lagt i bakken av en hvit politimann utenfor en butikk i Minneapolis. Videobilder viser hvordan politimannen presser et kne mot halsen hans selv om Floyd ikke får puste. Ettersom minuttene går, slutter Floyd å snakke og bevege på seg. Samme dag blir han erklært død.

– Motbydelig

Mange reagerer med avsky på twittermeldingen til Trump. Både bruk av ordet «thug» og advarselen om skyting virker provoserende på mange.

– Det er motbydelig. I likhet med håndteringen av hele koronakrisen, sier Lisa Cooper som er tidligere leder for Democrats abroad til TV 2.

Hun er imponert over Twitter som gikk til motangrep på presidenten.

– Det han egentlig gjør er å prøve skape tilstander som vi hadde etter Rodney King, sier Cooper.

Roney King ble banket opp av amerikansk politi i 1991, og hendelsen ble filmet. Videoopptaket blir omtalt som verdens første virale video - selv uten smartelefoner og sosiale medier - og det skapte opptøyer som varte i flere dager. 53 mennesker ble drept i demonstrasjoner som fulgte da de involverte politimennene senere ble frikjent av juryen.

Sprer seg

Protestene og opptøyene etter drapet på Floyd har også spredt seg til flere andre delstater, blant annet til Denver i Colorado, Oakland i California samt Louisville i Kentucky, der sju personer ble skutt og såret torsdag.

Det skjedde i forbindelse med at demonstranter krevde rettferdighet for Breonna Taylor, en ung, svart kvinne som ble skutt av politiet i sitt eget hjem i mars. Politiet skjøt henne åtte ganger under en narkorazzia, men uten at det ble funnet narkotika i leiligheten.

Nasjonalgarden utplassert

Nasjonalgarden er utplassert i Minneapolis der det for fjerde dag på rad er opptøyer og protester at George Floyd døde under pågripelsen.



Nasjonalgarden er en del av USAs militære reservestyrker og styres av den enkelte delstat.

– Det er en fullstendig mangel på lederskap. Enten må den veldig svake, venstreradikale ordføreren Jacob Frey få orden på sakene, eller så setter jeg inn nasjonalgarden så jobben blir gjort ordentlig, tvitrer presidenten.

Sist gang nasjonalgarden i Minnesota ble satt inn for å håndtere opptøyer var i 2008.

Krav om granskning

Nå krever demokratene i Representantenes hus at justisdepartementet iverksetter en granskning av systematisk politivold mot afroamerikanere i USA.

Ifølge førsteamanuensis i historie, kultur og politikk, Deborah Kitchen-Døderlein, er protestene et forsøk på å tvinge myndighetene til å stille de fire involverte politifolkene for retten for drap.

Hun er klar på at USA er et samfunn preget av rasisme og fordommer mot svarte, og hun mener det under Donald Trump igjen er blitt mer sosialt akseptert å være åpent rasistisk. Samtidig har sinnet og frykten i en del av den hvite befolkningen økt.

– Fordommene mot svarte gir seg uttrykk i både åpen rasisme, skjult rasisme og privilegier for de hvite. Det at hvite er født med privilegier i USA, er det vanskelig for mange å erkjenne, sier hun.



