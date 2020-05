Fem personer sendt til sykehus etter ulykke på E18

Flere personer er skadet etter en trafikkulykke i Arendal. Ulykken skal ha skjedd i østgående felt på E 18 ved avkjøringen til Stoa. Det er flere biler som har vært involvert i ulykken.

– Skadeomfanget er ukjent, men det fremstår ikke som alvorlig personskade, skriver politiet på Twitter.

Politiet opplyser at fem personer kjøres til sykehus for sjekk og at en person blir kjørt til legevakt.

Sørlandet sykehus skriver klokken halv fire at fire pasienter har ankommet akuttmottaket etter ulykken.

– Skadeomfanget er foreløpig uavklart, skriver sykehuset.