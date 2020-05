Jente (3) trolig utsatt for overgrep – måtte vente tre måneder på avhør: – Helt uhørt

Det var første uken i mars. Ute var det grått, kaldt og lett snø i luften. Inne på badet sto bestemor og pusset tennene, og gjorde seg klar til å starte dagen.

Hennes tre år gamle barnebarn satt på potta like ved henne. Da kom ordene som brente seg fast: «Pappa slikker meg på tissen».

Bestemoren stivnet helt.

Personene i saken er fullstendig anonymisert, for å ivareta barnet. TV 2 kjenner deres identitet.

Anmeldt

Hva var det treåringen akkurat hadde sagt? Barnets far, som hun hadde så godt forhold til. Kunne det stemme? En tre år gammel jente kan vel ikke komme på slikt av seg selv?

Bestemoren er vant til å omgås barn og har hørt mye fra barnemunn. Men slike ord, så konkrete, hadde hun aldri hørt før.

Hun var i villrede om hva hun skulle gjøre. Hun grublet noen dager før hun gikk til barnevernet og rådførte seg. De kjørte henne rett til politiet for å anmelde saken.

Bestemoren fikk beskjed om å ikke nevne saken til noen, heller ikke sin egen datter.

Telefonsamtalen

En uke etter anmeldelsen satt barnets mor intetanende på jobb. Da kom telefonen fra politiet.

Den vennlige politistemmen ble tåkete inne i hodet til jentas mor. Hun klarte ikke helt å fatte hva politibetjenten fortalte henne.

Hennes egen mor hadde anmeldt mannen hun har barn med. Mannen hun hadde kjent i mange år, men nå flyttet fra. Anmeldt han, uten å nevne dette for henne. Hun kunne ikke fatte og begripe noen ting.

Kvinnen ringte moren sin. Da kom tårene.

Hikstende fortalte bestemoren hva treåringen hadde sagt. At hun ikke fikk lov av politiet å si noe. Ikke til noen.

De gråt begge to.

Barnets mor ble avhørt. Også hun ble bedt om å forholde seg helt normalt og ikke snakke om saken med noen. Barnets far måtte ikke fatte mistanke.

Det kokte i hodet på moren til den lille jenta. Hadde datterens far virkelig utsatt henne for overgrep? Hadde dette sammenheng med alle marerittene datteren plutselig hadde begynt å få? Jentas mor klarte nesten ikke puste. Hjernen jobbet på høygir.

Leve som normalt

Likevel gjorde hun som politiet hadde gitt beskjed om. Hun og datteren forsøkte å leve så normalt som mulig. Helt til datten skulle ha samvær med far uken etter.

Treåringen gråt og nektet å dra til faren. Samværet ble derfor utsatt til dagen etter.

– Vi gikk hånd i hånd mot min eks sin bolig. Da vi skulle krysse gaten og så huset hans, stanset datteren min opp og ville ikke gå lenger. Da sa hun ordene: «Pappa slikker meg på tissen», sier kvinnen til TV 2.

Hun satte seg ned på huk ved datteren og spurte hva hun sa. Treåringen gjentok ordene, sa hun hadde vondt og pekte på kjønnsorganet sitt.

Moren kjente hun ble kvalm. Det svimlet for henne. Men politiets ord klang i bakhodet: barnets far måtte ikke fatte mistanke.

Umulig valg

Kvinnen vet hvor viktig det er at politiet får gjort jobben sin, for at en sak eventuelt kan ende med tiltale.

Selv om all fornuft tilsa at hun ikke kunne la treåringen bli hos faren, visste hun at hun var nødt.

Nødt fordi at det kunne stanse hele etterforskningen dersom barnefaren skjønte at politiet etterforsket han.

Med følelsen av en stein i magen lot hun datteren være igjen, mens hun gikk rett hjem og ringe politiet.

Barnets far vet ennå ikke at han etterforskes. For at TV 2 ikke skal ødelegge politiets etterforskning, har vi ikke anledning til å kontakte ham og høre hans versjon av saken.

Slag i ansiktet

Dagene gikk og det ble oppnevnt bistandsadvokat for barnet. Moren gikk og ventet på telefon fra politiet, om at datteren skulle inn til tilrettelagt avhør.

Hun visste at fristen fra anmeldelse til avhør skal maks være en uke. Men det kom ingen telefon.

16 dager etter at anmeldelsen ble levert inn, fikk kvinnen beskjeden som satte henne helt ut: Politiet henla saken, da de ikke kunne se at det forelå skjellig grunn til mistanke mot barnets far.

I henleggelsedokumentet står det også blant annet: «Dessuten sier barn mye rart».

– Jeg har alltid hatt stor respekt og tiltro til politiet. Men den respekten mistet jeg fullstendig denne dagen, sier barnets mor.

Henleggelsen ble påklaget.

Gjenopptatt

Barnets mor tok da selv datteren med til den erfarne psykologspesialisten, Henry Molvær, som blant annet har jobbet ved Statens Barnehus i Bergen i over 10 år.

I samtaler med Molvær gjentok treåringen ordene hun hadde fortalt til bestemor og mor.

Jenta fortalte også psykologspesialisten at hun hadde måtte slikke på farens tiss.

Dagen etter kontaktet Molvær etterforskninglederen på saken og sa at han kom til å sende dem en rapport.

Da ble saken gjenopptatt.

– Vi strekker oss langt

I mellomtiden hadde det vært et skifte av politiets påtaleansvarlig på saken.

Politiadvokaten, som nå har saken, sier at de fikk inn nye opplysninger som førte til at saken ble gjenopptatt.

– Saken ble gjenopptatt etter at vi fikk informasjon fra Molvær. Deretter ble barnet avhørt så raskt som mulig, sier politiadvokaten.

– Det tok nesten tre måneder fra saken ble anmeldt, til det ble gjennomført tilrettelagt avhør av barnet. Er det raskt nok?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere. I et rettssikkerhetsperspektiv er det viktig at man raskt avhører barnet og vi strekker oss langt for å klare å holde de fristene som er satt, sier politiadvokaten.

– Uhørt

Psykologspesialisten Henry Molvær mener det er uhørt at det tar nesten tre måneder til barnet blir avhørt.

– At den tre år gamle jenta må vente så lenge på et tilrettelagt avhør, kan i verste fall være skadelig for henne. Politiet har klare frister å forholde seg til i slike saker, når de bruker så lang tid går det ut over rettssikkerheten til barnet, sier Molvær.

Etter å ha bistått politiet i mer enn 500 saker som omhandler seksuelle overgrep mot barn, mener Molvær det er sjelden så små barn er så tydelige som i denne saken.

– Det er sjelden jeg hører så tydelige ord fra så små barn. Og når i tillegg de samme ordene blir gjentatt flere ganger, til ulike personer, mener jeg det er åpenbart at det er grunnlag for videre etterforskning, sier psykologspesialisten.

– Hårreisende

Bistandsadvokaten i saken synes det er hårreisende at politiet bruker nesten tre måneder før de avhører den lille jenta.

– Det er utilgivelig at de bruker så lang tid, sier han.

Advokaten er tydelig på at terskelen er overtrådt for at politiet kunne iverksette etterforskning av denne saken. Han ble derfor både oppgitt og overrasket over at den ble henlagt.

Bistandsadvokaten er redd for at mye viktig informasjon går tapt når det går så lang tid før det blir tatt tilrettelagt avhør av barnet.

Men bistandsadvokaten sier at denne saken dessverre ikke er unik. Han opplever at lang tidsbruk går igjen i flere lignende saker.

Politiet etterforsker fremdeles saken. Politiadvokaten opplyser til TV 2 at de nå vurderer hvilke etterforskningsskritt de skal gjøre videre.

Psykisk belastning

Mens etterforskningen pågår er det stadig hardere dager for barnets mor å leve som normalt.

Hun er bekymret, fortvilet og redd. Redd for at politiet nok en gang legger saken til side og hvordan det hele har påvirket datteren hennes.

– Det er en tøff psykisk belastning å gå rundt slik. Og det er forferdelig å føle at barnet mitt ikke blir tatt på alvor og ikke har den rettssikkerheten hun har krav på, sier kvinnen.