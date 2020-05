Dato for når breddefotballen kan trene igjen er klar

Toppfotballen har de tre siste ukene fått trene tilnærmet som normalt, med nærkontakt, forutsatt at NFFs strenge smittevernprotokoll følges. Første juni får også barne- og ungdomsfotballen trene som normalt.

Breddefotballen har måttet sitte på gjerdet og vente. Inntil nå. Ifølge Alf Hansen, direktør for utvikling og aktivitet i Norges Fotballforbund, skal seniorspillere i breddefotballen få trene normalt fra 15. juni.

— Det er det vi har som siktemål, at breddefotballen skal få trene som normalt om to ukers tid, sier Hansen.

Håp om sommerturneringer

Forrige gikk Helsedirektoratet ut og varslet en sannsynlig gjenåpning av alle idretter for barn og unge allerede fra 1. juni. Etter planen skal barnefotballen få sette i gang med kamper, slik at det kan gjennomføres sommerturneringer. Det skal i følge Hansen skje innen 1. juli, men forhåpentligvis tidligere.

Flere klubber og har vært bekymret for frafall blant ungdom, og både Grorud IL og Spjelkavik IL har uttrykt bekymring. Begge klubber har merket frafall blant spillere som følge av koronapandemien.

Kampspill i august

17. juni sparkes Eliteserien i gang, dog med et litt annerledes kampoppsett enn vanlig. Den opprinnelige terminlisten er vraket, og de første rundene gjennomføres som lokaloppgjør, i den grad det er mulig å få til. Dette for å tilrettelegge for så lite reising som mulig.

Breddefotballen må vente en liten stund til før de kan sette i gang med sesongen.

— Målet vårt nå er å sette i gang med ordinært kampprogram fra 1. august. Dette er den opptrappingsplanen vi jobber med, at bredden kan gjenoppta normal i midten av juni og spille kamper som normalt, sier breddesjef Alf Hansen.