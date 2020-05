Brann i enebolig i Bamble – skal være dynamitt i huset

Politiet har satt opp sikkerhetssone rundt et brennende hus i Bamble.

Klokken 12.35 rykket politi og brannvesen ut til melding om brann i en enebolig i Bamble i Telemark.

– Det var ingen i huset når brannen startet, skriver Sør-Øst politidistrikt på Twitter.

Da politiet ankom stedet fikk de raskt beskjed om at det trolig er dynamitt i huset.

– Vi har fått informasjon om at det oppbevares dynamitt i huset. Vi har derfor satt opp en sikkerhetssone, skriver politiet på Twitter.

Politiet mener det er fare for at brannen kan spre seg og har evakuert to hus i nærheten.

SLUKNINGSARBEID: Brannvesenet jobber nå med å slukke brannen. Foto: Theo Aasland Valen

Klokken halv tre melder politiet at det stadig kommer høye smell fra huset.

– Brannvesenet er på stedet og driver slukningsarbeid. Det er viktig at sikkerhetssonen blir overholdt, skriver politiet.