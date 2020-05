Ekspertene følger spent med på situasjonen i USA: – Problemet ligger hos politiet

Sinnet blusser opp i flere amerikanske storbyer etter at George Floyd døde under en arrestasjon mandag. De siste nettene har det vært voldelige demonstrasjoner i flere store amerikanske byer.

De siste nettene har det vært massive opptøyer i Minneapolis, etter at 46 år gamle George Floyd døde etter en arrestasjon mandag.

Floyd var mistenkt for å ha brukt forfalskede dokumenter i en dagligvarebutikk, og skal ifølge politiet ha motsatt seg arrestasjonen. Dette endte med at han havnet på bakken, og at politiet satt over han, blant annet med et kne mot halsen hans, i flere minutter.

I en video tatt av forbipasserende kan man høre at Floyd roper om hjelp og sier han ikke får puste. Etter en stund ble han hentet av ambulanse, og han ble erklært død på sykehus noe senere.

Hver kveld etter det har demonstranter tatt til gatene i Minneapolis, og opprøret har også spredt seg til flere andre store amerikanske byer.

– At dette sprer seg til andre byer, det ser man gjerne i slike saker. Dette er problemstillinger som finnes i de fleste storbyer i USA, og da vil interessen og bekymringen være den samme rundt om i de større byene, sier Henrik Østensen Heldahl, statsviter og kommentator for AmerikanskPolitikk.no.

Han tror også medias dekning av saken er med på å piske opp stemningen.

– Problem hos politiet

Heldahl understreker at problemer med voldsbruk under arrestasjoner, da særlig av svarte, er et gjentakende problem i amerikanske byer. Han mener problemet ligger hos politiet.

– Hovedsaklig ligger nok ikke problemet i at det er så mange rasister blant politiet, men at de har mye dårlig praksis. Mitt inntrykk er helt klart at amerikansk politi er dårlige på de-eskalering av situasjoner, de blir fort fysiske, og har lavere terskel for å bruke vold og våpen, sier Heldahl.

Han trekker fram at det også er en rekke tilfeller av arrestasjoner av hvite, der det også brukes unødvendige midler.

– Disse får ofte ikke like mye oppmerksomhet, sier han.

TV 2s USA-kommentator Eirik Bergersen synes videoen av Floyd er svært dramatisk.

– Det er en helt ekstrem video og en helt ekstrem situasjon. Dette viser de store strukturelle forskjellene som fremdeles finnes mellom raser i USA. De har kommet langt når det kommer til rasisme, men de har fortsatt noen store utfordringer, sier Bergersen.

BRANN: Demonstranter tente på flere bygninger i Minneapolis natt til fredag. Foto: Stephen Maturen / AFP / NTB scanpix

Trump ut mot demonstrantene

Natt til fredag gikk Donald Trump hardt ut mot borgeremesteren i Minneapolis, og sa han ikke hadde håndtert situasjonen på riktig måte.

Borgermester Jacob Frey svarte på kritikken med at kun svake gir andre skylden for problemer man selv har ansvar for.

Militæret resursser er nå satt inn for å stanse de voldelige demonstrasjonene.

En av tweetene til Trump, der han blant annet skrev at «når plyndingen begynner, vil skytingen starte», ble merket av Twitter for å oppfordre til voldsbruk.

– Det at Trump, som er republikaner, går ut mot borgermesteren i en demokratisk styrt by er ikke så overraskende. Han tar helt klart side med politiet, og bygger opp under narrativet om at demokrater bringer med seg kaos, sier Heldahl.

Han følger spent med på hva som nå skjer.

– Dersom for eksempel disse politifolkene nå blir pågrepet, kan det være noe som er med på å de-eskalere situasjonen. Dersom det kommer et nytt drap, for eksempel i forbindelse med en demonstrasjon, så kan det eskalere den ytterligere, sier han.

Også Bergersen er mener ting sannsynligvis vil roe seg ned om politifolkene blir pågrepet.

– Opptøyene viser virkelig det sinne som finnes i befolkningen. Det at de også setter inn nasjonalgarden, vi får se om det kanskje kan eskalere ting ytterligere, sier Bergersen.

– Mer synlig

Ifølge førsteamanuensis i historie, kultur og politikk Deborah Kitchen-Døderlein er protestene et forsøk på å skape oppmerksomhet om rasismen i USA, samt å tvinge myndighetene til å stille de fire involverte politifolkene for retten for drap.

– Det som er spesielt nå, er at alle fire har fått sparken. De ble ikke permittert med lønn, slik politifolk er blitt tidligere etter lignende hendelser, sier Kitchen-Døderlein til NTB.

Hun mener det har blitt mer åpenlys rasisme etter at Trump tok over som president.

– Fordommene mot svarte gir seg uttrykk i både åpen rasisme, skjult rasisme og privilegier for de hvite. Det at hvite er født med privilegier i USA, er det vanskelig for mange å erkjenne, sier hun.

Også Bergersen mener rasismen er blitt mer synlig under Trump.

– Det handler ikke nødvendigvis om at det er blitt mer av det, bare at Trump har skapt et klima der det er med takhøyde for å ytre disse meningene. Jeg tror heller ikke at Trump egentlig er rasistisk, men når du stadig ytrer deg og sier ting på en rasistisk måte, så er det klart at du etterhvert oppfattes som det, sier han.

Bergersen mener USA har kommet en lang vei når det gjelder rase-spørsmålene.

– Men vi må ikke glemme hvor de kommer fra. Det hvite hus er bygget av slaver. Det er ikke så lenge siden borgerkrigen, og de strukturelle forskjellene er fremdeles store. Og det er klart, når man ser denne hvite politimannen som står med kneet mot halsen til denne svarte mannen, og nærmest presser livet ut av ham, så er det et sterkt bilde, sier han.

Tara Brown, George Floyds kusine, var tidligere i uken klar på hva familien krever, og det er dette som blir brukt videre av demonstrantene.

– Vi vil ha de fire politimennene pågrepet, tiltalt og dømt for drap. For det er drap de har begått, sa hun til CNN.