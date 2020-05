Sliter med å få råd til å stille til start i VM - risikerer millioner i bot

Rallycrossfører Andreas Bakkerud (28) graver grøfter i Bergen. Samtidig jobber han med å forhindre at sesongen havner i grøften.

I et av Bergens mange smau er brosteinen revet bort. Nytt fibernettverk skal monteres i de fargerike trehusene, og som en konsekvens er den koselige gaten blitt gravd ihjel.

Gravemaskiner durer og går fra tidlig på morgenen, hauger med steiner og grus ligger rett ved blomsterbed og inngangspartier. Det er rotete, men det nye fibernettverket må graves ned i grøfter - og den jobben gjøres av en bergenser kjent for helt andre ting.

Etter at hele sesongen ble flyttet til høsten som følge av koronapandemien, har rallycrossfører Andreas Bakkerud nemlig blitt en del av staben til HD Maskin.

For å spe på lønnen har han tatt seg ekstrajobb som grøftegraver i Bergen sentrum.

– Jeg gikk litt lei av å bare kjøre bilsimulator hele dagen. Så jeg satte meg ned, så gjennom sponsorene mine og plukket ut den fysisk tyngste jobben. Det var å grave. Så jeg spurte om å få jobbe med det, sier Bakkerud.

Det var Bergens Tidende som først omtalte rallycrossførerens nye jobb.

Vanskelige tider

Dette skulle være sesongen der han omsider nådde målet om å bli verdensmester i rallycross. I fjor endte han opp med like mange poeng som sammenlagtvinner Timmy Hansen, men fordi Bakkerud hadde færre enkelttriumfer i løpet av året, måtte han ta til takke med en bitter annenplass.

I år skulle han få sin revansje. Så erklærte verden unntakstilstand.

– Nå er jeg redd for at vi ikke får til å stille til start i de første løpene en gang, erkjenner Bakkerud.

I motsetning til veldig mange av sine konkurrenter, driver bergenseren sitt eget team. Det betyr at han ikke lønnes av store bilfabrikker, som legger alt til rette for ham, men at han finansierer hele satsingen sin selv.

Forrige sesong var det totale budsjettet på rundt 20 millioner kroner, denne sesongen trenger han minst 15 millioner for å kunne delta i VM.

– Akkurat nå er jeg ganske mange millioner unna, men jeg ha bare så vidt begynt å ta telefoner, sier Bakkerud.

– Dumt å legge opp nå

For da hele Norge stengte ned i mars, hadde 28-åringen signert svært få sponsoravtaler til den kommende sesongen. De fleste avtalene var muntlige, men med plutselige nedgangstider var ikke de lenger gjeldende.

– Nå har jeg så smått begynt å dra i trådene og høre hvordan situasjonen er hos flere av dem, og det er bedre enn forventet. Men det er mye jobb som gjenstår for å skrape sammen en hel satsing, Mange er jo fortsatt veldig usikre på hva om vil skje de neste månedene, sier Bakkerud.

Samtidig har den svake kronekursen og de høye prisene på fly og hoteller, gjort alt dyrere for teamet. Så selv om noen løp er fjernet fra VM-kalenderen, er reiseutgiftene fortsatt høye for to biler og et helt støtteapparat.

– Det er vanskelig nå, men jeg håper vi får til noe. Jeg har holdt på med motorsport i så mange år at det ville vært dumt å legge opp nå, sier Bakkerud.

Risikerer store bøter

Dessuten kan det bli svært kostbart å gi seg nå. Team Bakkerud har allerede betalt påmeldingsavgiften til VM, og er dermed forpliktet til å stille til start i samtlige VM-runder.

Gjør de ikke det, kan de vente seg saftige bøter fra Det internasjonale motorsportforbundet (FIA).

– Straffen for ikke å møte opp varierer fra tilfelle til tilfelle, men jeg har hørt at man risikerer å betale en halv million kroner i bot for hvert løp man går glipp av, sier Bakkerud.

– Hvordan preger det nattesøvnen?

– Jeg er en optimist, som ikke fokuserer på det negative. Jeg velger å se fremover og vet at det finnes muligheter. Det er ingen vits å grave seg ned ennå. Lysten til å få dette til er der, og så lenge den er der 100 prosent, så har vi gode sjanser.

Tjener litt på gravingen

– Og det hjelper kanskje å ha en sidejobb som grøftegraver?

– Pengene kommer godt med, selv om det ikke er verdens best betalte jobb å stå i grøften. Men det er en fin mulighet, og jeg er takknemlig for at jeg får lov, sier Bakkerud.

Han mener det var et bedre alternativ enn å permittere seg selv og gå på NAV.

– Jeg er frisk og opplagt hver dag, så det er ikke noe problem. Det er faktisk litt godt å komme ut og gjøre litt andre ting, sier han, og legger til:

– Som bilsportutøver jobber jeg mye for meg selv, og bruker mye tid på kjøring, sponsorjobbing, sosiale medier og møter, så det er veldig kjekt å ha en jobb som begynner klokken syv og gode kolleger å jobbe sammen med.