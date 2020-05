Premier League-spiller «dypt sjokkert» over farens video

Max Meyer (24) spilte ni år i Schalke før han gikk gratis til Crystal Palace sommeren 2018. Noen måneder før kontrakten løp ut hadde han kritisert sportsdirektør Christian Heidel offentlig. Resultatet var at Meyer ikke fikk lov til å trene med laget ut sesongen. Det ble ikke bedre av at klubbpresident Clemens Tönnies hevdet at Meyer og Leon Goretzka (som ble Bayern München-spiller) var motiverte av penger. Meyer følte han ble mobbet.

Fotballspillerens far Hans-Joachim Meyer har ikke helt klart å gi slipp på sønnens bitre skilsmisse med klubben.

Nylig filmet han seg selv mens han kjørte gjennom Gelsenkirchen. Pappa Meyer koser seg over den sportslige krisen i sønnens gamle arbeidsgiver. Bundesliga-klubben har gått ni kamper uten seier.

«Det blir ikke bedre. Gjennom den forbudte byen, Gelsenkirchen, til skatterådgiveren. Hyggelig i Lamborghinien konkursklubben betalte! Herlig», sier han i videoen.

Nå kritiserer Premier League-spilleren sin egen far i et innlegg på Instagram.

«Jeg ble nettopp gjort oppmerksom på en video fra faren min. Jeg er dypt sjokkert! Den passer ikke inn i min verden, den passer ikke inn i denne tiden, den passer ikke inn i noen tid. Jeg har mye å takke Schalke 04 for, og jeg tar avstand fra innholdet i videoen», skriver Meyer.