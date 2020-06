Frykter oppblomstring av viruset etter demonstrasjoner

Voldsomme demonstrasjoner gjør at den amerikanske kirurggeneralen Jerome Adams er bekymret for nye utbrudd av koronaviruset.

I et intervju med Politico er den amerikanske kirurggeneralen Jerome Adams bekymret for nye utbrudd av koronaviruset, som følge av de landsomfattende demonstrasjonene som har foregått de siste dagene.

Over hele USA har tusenvis av demonstranter tatt til gatene i voldsomme demonstrasjoner, etter at George Floyd døde som følge av en brutal pågripelse forrige uke.

– Jeg er fremdeles bekymret over konsekvensene for folkehelsen og for mennesker som protesterer på en måte som er skadelig for seg selv og for deres samfunn, sa Adams til Politico mandag, og legger til:

– Basert på hvordan viruset sprer seg er det all grunn til å tro at vi vil se nye smitteutbrudd i tiden som kommer.

I helgen sa Adams at det er ingen enkel resept for å helbrede nasjonen, eller å fjerne smerten som folk føler. En smerte han også opplever som en mørkhudet mann.

Må doble testingen

Selv om mange av demonstrantene har brukt masker og hatt med desinfeksjonsmiddel, gjør de store folkemengdene det vanskelig å holde en sosial avstand.

Adams mener det blir ekstra viktig å doble testingen, samt bruken av personlig verneutstyr i flere stater fremover.

I intervjuet med Politico berømmet Adams Colorado-guvernør Jared Polis. Administrasjonen hans har gjort masker tilgjengelig for demonstrantene og oppmuntret til at de bør teste seg.

Samtidig uttrykker Adams bekymring knyttet til de langsiktige konsekvensene.

– Det kommer til å bli mye å gjøre etter dette. Folk skal kunne klare å komme seg på bena igjen etter nedleggelsen.

Sanjay Gupta, medisinsk sjefskorrespondent i CNN, uttalte tirsdag til CNN at USA ikke vil se en eventuell økning i antall koronasmittede og sykehusinnleggelser fra demonstrasjonene før om tre til fire uker.

– Det er flere faktorer som kan påvirke, for eksempel miljøet der protestene har foregått. Det har vært utendørs, noe som gir en lavere risiko for overføring av smitte, sa han.

Ufølsom

Etter en orientering i Det hvite hus i april, sådde kirurggeneralen kontrovers da han oppfordret den fargede befolkningen til å trappe opp for å bekjempe viruset.

– Trapp opp i kampen mot koronaviruset. Gjør det for din bestemor, gjør det for din «Big Mama».

Kritikere bemerket ordbruken hans, samt hans oppmoding om å unngå alkohol, tobakk og narkotika, som rasemessig ufølsomt.