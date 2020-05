Tippolderbarnet til Alexander Kielland gir ut bok på Instagram

Man er kanskje født til å skrive når tippoldefaren var en av landets største forfattere, Alexander Kielland og oldefaren var ingen ringere enn forfatter og poet Vilhelm Krag. Men for Alexander Kielland Krag var det ganske tilfeldig at han endte opp som forfatter.

Nå debuterer han med ungdomsromanen «Det blir mellom oss», en bok som gis ut på Instagram.

Vanskelig å komme ut av skapet

Historien handler om 17 år gamle Felix. En homofil gutt som forelsker seg i en gutt som heter Nikolai.

– Det følger med en stor usikkerhet i alle situasjoner han er i. Hva betyr et smil i en gang, eller en venneforespørsel på Facebook?

Boken er basert på Kielland Krags egne følelser fra ungdomstiden. En velkjent usikkerhet i møte med den store forelskelsen. Likevel er hans opplevelse noe lettere en Felix sin.

– Felix sliter litt med hvem han er og hva han kan fortelle. Jeg kom ut da jeg var 15-16 år, og det var litt en anti-klimatisk opplevelse. Det er noe man har gått å gruet seg til veldig lenge. Da jeg fortalte det til venner og familie var det en følelse av at «ok, det er greit, da går vi videre». Jeg har vært veldig heldig, forteller han.

Hvorfor han velger å gi ut hele boken på Instagram handler mest om å nå ungdommene der de er. Det er også viktig for han at det er en historie som er lett tilgjengelig. Han tenker spesielt på dem som kjenner på usikkerheten og angsten ved det å være i skapet.

– Hvis du er ung, i skapet og er redd for at noen skal finne ut hvem du er, da kan du ikke låne denne type bok på biblioteket eller sette den på en ønskeliste til foreldrene dine. Det at boken finnes på Instagram gjør det lettere å få tilgang på historien, forteller han engasjert.

Berømte forfedre

Med to forfedre som på hvert sitt vis har satt stort preg på norsk litteraturhistorie kan man anta at det også setter sitt preg på oppveksten og valget om å begynne å skrive.

Ingen av foreldrene har valgt en karrièrevei innen kulturen, og ble ganske overrasket da han sa han ville skrive.

– Har tenkt litt på det. Er det evner jeg har arvet eller begynte jeg å skrive fordi jeg visste at de skrev, sier Kielland Krag til God morgen Norge.

– Det har kanskje gitt en eller annen form gitt litt selvtillit at noen i familien har gjort det tidligere.

Tror han ville likt de små stikkene

Hva den den store Alexander Kielland ville tenkt om tippoldebarnets egen roman vites ikke, men de har begge skrevet tekster med et samfunnskritisk utgangspunkt.

– Jeg vet jo ikke hva han syntes om homofili, men en av de tingene jeg tar opp er det at man må lyve hele livet for å kunne gi blod. Blondbanken skriker etter blod, men de har heller blodmangel enn at du skal gi blod hvis du er homofil.

– Det sender ganske dramatiske signaler til en 15-16 år gammel gutt. Tipper tippoldefar ville trukket på smilebåndet av et sånn stikk.