Premier League: Legger høyrisiko-kamper til nøytrale baner

Britisk politi har bestemt at seks Premier League-kamper må spilles på nøytral bane. Det ligger an til at de øvrige kan spilles på hjemmelagets arena.

Det melder flere britiske medier fredag. De seks kampene er identifisert som «høyrisikokamper» på tross av at samtlige 92 gjenværende Premier League-kamper skal spilles uten tilskuere.

Det er fem navngitte kamper som må flyttes til en nøytral arena, deriblant toppkampen Manchester City – Liverpool og Merseyside-derbyet Everton – Liverpool. Dessuten er det bestemt at kamper der Liverpool kan sikre serietittelen ikke kan spilles på Anfield Road.

Liverpool har ikke blitt engelsk seriemester på 30 år, og det vurderes at det vil være vanskelig å få fansen til å holde seg unna når klubben omsider vinner Premier League for første gang.

Felles mål

– Vi har hatt positive samtaler med Premier League gjennom denne prosessen, og vårt felles mål har vært å prioritere helsen. Vi har funnet en løsning som balanserer fotballens behov og minimerer behovet for politiets tilstedeværelse, sier Mark Roberts, som leder politiets gruppe for fotballvakthold.

– Flesteparten av de gjenværende kampene vil bli spilt som oppsatt på hjemmelagets bane, men et lite utvalg kamper må spilles på nøytral bane. Spillestedene er ennå ikke bestemt.

The Times skrev fredag at det lå an til 12 kamper på nøytral bane, men i motsetning til tidligere spekulasjoner ser det ut til at for eksempel London-derbyer vil bli spilt på hjemmelagets bane.

Dette er kampene

Ifølge BBC er dette kampene som må flyttes:

Manchester City – Liverpool, Manchester City – Newcastle, Manchester United – Sheffield United, Newcastle – Liverpool, Everton – Liverpool. I tillegg kommer kampen der Liverpool kan sikre tittelen.

Lykkes det ikke i forsøk, kan det bli flere slike kamper som må flyttes.

– Planen vil bli revidert fortløpende for å sikre helse og sikkerhet, og en viktig del av at dette kan gjennomføres er at fotballtilhengere fortsetter å respektere retningslinjene for sosial distanse og at de ikke søker til arenaene under kampene og stimler sammen utenfor, sier Roberts.

Premier League har sitt neste møte 4. juni. Da vil det fattes nye vedtak om veien videre.

(©NTB)

