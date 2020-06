«Solsidan»-stjerne får Netflix-show der hun harselerer med nordmenn

27. mai kunne Netflix Nordic avsløre at Mia Skäringers standup-show «No More F*cks To Give» kommer til strømmetjenesten 17. juni.

Feministisk forestilling

Den svenske avisen Expressen omtaler showet som den største, svenske humor-turnéen noensinne. Etter at turnéen var, hadde hun solgt over 300.000 biletter og en omsetning på over 100 millioner svenske kroner, ifølge avisen.

Skäringer har tidligere omtalt showet på denne måten:

«En hyllest til kvinnen - den feminine energien. Å være alt. Stygge, vakre, sterke, svake, meg.»

Da Netflix Nordic publiserte en trailer på forestillingen, kunne man imidlertid høre at det ikke bare er feminisme hun snakker om på scenen. Hun snakker også om nordmenn.

Tas ikke på alvor

I sketsjen, hvor hun for øvrig er ikledd en tettsittende badedrakt inspirert av HBO-serien «The Handmaid's Tale», sier hun at ingen kan ta nordmenn på alvor.

Hun prøver etter beste evne å snakke norsk, og gjør et poeng av hvor muntert språket er.

– Jeg er så deprimert. Jeg funderer på å ta livet mitt, sier hun, blid som en lerke på norsk.

Poenget med uttalelsen er at nordmenn høres glade ut, uansett hvor trist det som kommer ut av munnen er.

Det er ikke et ukjent fenomen at andre nordiske land syns norsk høres useriøst ut, og dansker har tidligere hatt en lignede sketsj der de parodierer en deprimert mann som går til psykolog.

Poenget i den sketsjen, er at psykologen ikke klarer å forstå hvor trist nordmannen er, på grunn av språket.