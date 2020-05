Nå blir hun tobarnsmor

GOD KVELD NORGE (TV 2): To dager etter hun ble permittert fra jobb, fikk tidligere TV-profil, Mari Wang Haugersveen (37), vite at hun skulle bli mamma for andre gang.

– Det var litt panikk oppi fryden, forteller Haugersveen i et intervju med God kveld Norge.

Den tidligere TV-profilen ble kjent da hun ble kjæreste med Petter Pilgaard (40). Gjennom tre sesonger kunne vi følget parets opp- og nedturer gjennom TV 2-serien «Petter elsker Mari».

Haugersveen gjorde også stor suksess i serien «Tigerstaden», sammen med Linni Meister og Carina Dahl. Der fikk vi være vitne til at Pilgaard og Haugersveen gikk hvert til sitt i 2012.

Mye har skjedd siden den gang.

Alt er ikke et glansbilde

I dag jobber Haugesveen som make-up artist og kursholder for skjønnhetsmerket bareMinerals. Hun har sønnen Henry på 5 år fra et tidligere forhold, nå venter hun barn for første gang med forloveden Andreas Garmark (31).

– Han er i helt i ekstase. Barnet er veldig velkomment, men jeg hadde mange tanker i hode akkurat på den tiden, forteller hun.

Haugesveen ble nemlig permittert fra jobben to dager før hun fant ut av graviditeten. Men det å være gravid har heller ikke bare vært lett fysisk for 37-åringen, som var mye dårlig under sitt første svangerskap.

– Det er ikke så behagelig for alle, noen har det litt dritt under graviditeten og det er viktig å snakke om. forteller hun.

Gifter seg til sommeren

Det er ikke bare babylykke som står på plakaten i år. Haugersveen skal i sommer gifte seg med forloveden, som i tillegg til å være musiker jobber som forretningsutvikler i et logistikkfirma. Paret bor sammen i Oslo, men bryllupet skal etter planen stå i Ski.

– Vi gjennomfører bryllupet med nær familie og tar heller en skikkelig fest til neste år, forteller hun.

Hun forteller også at paret egentlig hadde tenkt til å vente til etter bryllupet med å få et barn sammen.

– Alt kan ikke gå etter planen og ting ble snudd helt på hode når korona kom, forteller Oslojenta.

Vil tilbake på skjermen

OMTALT PAR: Mari Haugersveen og Petter Pilgaard hadde sitt eget program "Petter elsker Mari" på TV 2. Foto: Bjørn Erik Larsen / Scanpix

Det er lenge siden vi nå har sett Haugersveen foran TV-skjermen. Og selv om hun har trukket seg tilbake fra bransjen, forteller hun at hun har et godt forhold til ekskjæreste Petter Pilgaard, som i dag er sammen med Vendela Kirsebom (53)

– Det er alltid hyggelig å møte på Petter, og jeg synes han og Vendela er et fint par, forteller hun.

Hun legger derimot ikke skjul på at hun en gang kunne tenke seg å returnere tilbake til et liv i rampelyset.

– Jeg er fortsatt åpen for å gjøre mer TV. Jeg savner den delen av livet, vi hadde så mye morsomt med det, forteller hun.