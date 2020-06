– Jeg har sett utøvere som har svimt av og kastet opp

Voldsomme slankemetoder har dominert det internasjonale brytemiljøet i en mannsalder.

Stig-André Berge har vært tett på mange situasjoner hvor jakten på riktig vekt har gått ut over utøvernes helse.

– Jeg har sett mange ekstreme tilfeller. Utøvere har svimt av både på innveiing og i konkurranse, fordi de har ikke væske i kroppen. Kastet opp fordi de har prøvd å få i seg næring på kort tid, eller var helt utmattet fordi de hadde presset vekten så hardt forteller Berge til TV 2, og legger til:

– Det var en kineser som ikke orket å trene mer for å gå ned mer i vekt til innveiing. Da satt treneren han bare på ergometersykkelen med full regndress, spant fast bena hans, og bare hjalp bena rundt mens utøveren hang over styret.

Regelendringer

Tidligere har utøvere i internasjonale konkurranser hatt innveiing dagen før konkurranse, slik at de har 15-16 timer til å legge på seg før de skal i aksjon.

– Det gjorde at vi fikk ekstreme «vektkuttinger». Hvor du raste ned, for så å rase opp igjen. Personlig kunne jeg gå opp flere kilo på de timene, ved å skuffe innpå med både mat og drikke, forklarer han.

Dette er nå endret. Nye regler sier at innveiing skal skje to timer før konkurranse - og utøverne må veie det samme begge konkurransedagene dersom de går videre i turneringen.

Tokyo-OL i 2022 blir første OL der de nye reglene tas i bruk.

– Jeg tror det blir bedre med de nye reglene, for i Norden kommer vi til å være veldig nøye med det her. Men uansett hvilke tiltak som blir gjort så kommer noen alltid til å forsøke å tøye grensene for å oppnå resultater, mener 36-åringen.

Berge tror de nye reglene vil være viktige for yngre utøvere.

– På lang sikt tror jeg at dette vil får veldig gode konsekvenser for de unge. Jeg er helt imot vektpining når det kommer til yngre utøvere, og det var noe jeg gjorde svært lite av selv. Der tror jeg vi har blitt mye flinkere i Norge de siste årene. Tidligere har utøvere blitt presset ned i vekt, og fått høre at de blir tatt ut til mesterskap dersom de går i en spesifikk vektklasse. Det må vi slutte med, for det er livsfarlig, mener veteranen.

– Vektpining knekker unge talenter

Samtidig understreker han at det forskjell på vektpining og vektregulering.

– Jeg har ikke sett noen langtidskonsekvenser, men det er meget mulig. Om utøvere blir borte på grunn av sånne ting eller om det er andre årsaker vet jo ikke vi, men det er faren med det. At man kan få varige mén av å holde på med sånn type vektpining. Samtidig er det forskjell på vektpining og vektregulering. Vi driver med vektregulering i Norge, men da snakker vi om en halv kilo eller en kilo. Det er å spisse formen, presiserer han.

Berge syns det er vanskelig å si hva som må til for at alle nasjoner vil enes om vektregler, for som han sier vil alltid noen nasjoner fortsatte å presse eliteutøverne til å nå vektklassen sin så lenge det er penger i idretten.

Men én ting er han klinkende klar på.

– Presser du unge utøvere til å gå ned i vekt, så slutter de. Det orker dem ikke i det lange løp, og det støtter jeg hundre prosent.

– Så du mener at vektpining kan knekke unge talenter?

– Ikke bare kan. Vektpining knekker unge talenter. Vi har garantert mistet mange unge på grunn av sånn ting. Når jeg presser vekten min som seniorutøver har jeg et apparat rundt meg. Det har du ikke som 15-16-åring. Du vet ikke hva du gjør, og det er der det blir helseskadelig. Det er ingen som husker om du tok en junior-medalje hvis du er ferdig som utøver når du er 17 år, avslutter Berge.