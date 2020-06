Dette er kjendis-investorens råd til deg som vil spare i aksjer

– Vi kaller det «FOMO». Fear of missing out, forteller Jan Petter Sissener, eier og fondsforvalter i Sissener AS – og en av Norges mest erfarne investorer.

Det Sissener snakker om er oppgangen i verdens aksjemarkeder de siste par månedene, etter dramatiske fall på begynnelsen av koronakrisen.

Nedgang på godt over 30 prosent på flere av børsene er blitt fulgt av mer optimisme igjen i markedene, og en del av fallet er nå hentet inn.

I TV 2-programmet Bare business forteller Sissener at mange investorer har kastet seg inn i markedet igjen etter at sentralbanker og regjeringer har kommet med økonomiske koronatiltak.

– Tåkete

Mange er redde for å gå glipp av en opptur, noe som forsterker oppgangen på børsene. Dessuten er det nå lite annet å investere i, mener han.

– Det er ikke noe alternativ til aksjer. Rentene er null, og avkastning er veldig vanskelig å få opp, sier Sissener.

– Men den oppgangen vi har sett i det siste, er det en sunn oppgang?

– Vi er veldig usikre på det, fordi det er veldig tåkete. Selskapene nekter å guide (informere om utvikling og inntjening framover, journ.anm.), og ingen vet hvor fort økonomien vil plukke seg opp igjen, sier han og fortsetter:

– Det er ingen tvil om at arbeidsløsheten, både i Norge og andre land, kommer til å være vedvarende mye høyere enn vi er vant til.

Han mener også at det finnes flere andre store usikkerhetsfaktorer for aksjemarkedet: For eksempel om nedstengningen har gjort at folk har endret adferdsmønster.

– Spareraten øker. Konsumet synker, og det er nå sånn i den vestlige verden at vi er avhengig av konsumentene, sier Sissener.

Norwegian

Selv har Sissener og hans fond valgt å satse hovedsakelig på «trygge» investeringer de siste månedene.

– Vi prøver å være veldig forsiktige generaler. Vi kjøper selskaper med forutsigbar inntjening, og med solid balanse, som ikke er i faresonen for å måtte hente penger, sier Sissener.

Et selskap som har vært langt fra trygt de siste månedene, er Norwegian. Sisseners fond hatt ulike posisjoner i aksjen – også «short», det vil si satset på at kursen vil falle.

Sissener var i tillegg en av obligasjonseierne som gikk med å omgjøre gjeld til aksjer i flyselskapets store redningsplan tidlig i mai. Sissener mener at Norwegian fortsatt har store utfordringer, og vil trenge mer statlig hjelp enn et lån på tre milliarder kroner.

– De burde få mer støtte fra staten. Det er nå en gang slik at Norge trenger et norsk flyselskap, om det er SAS eller Norwegian eller helst begge deler, for å sørge for at den litt slitne infrastrukturen i Norge fungerer mellom by og land.

Småsparerne

Mange småsparere har strømmet til aksjemarkedet de siste par månedene, og Jan Petter Sissener mener at de bør være forsiktige i denne fortsatt usikre koronasituasjonen.

– Jeg synes at småsparere burde velge aksjefond, sier han.

Han kan likevel gi et par aksjetips, og peker mot Europris og Sats.

– Europris vokser og har et bredt vareutvalg. Og skulle det gå dårligere i økonomien, vil folk fortsatt handle der fordi det er en billigbutikk. Når det gjelder Sats, så har mange av oss kanskje fått et par kilo ekstra i løpet av covid-perioden. At folk skal tilbake til et treningsstudio, er jeg ikke i tvil om, sier Sissener.

