LO: - Masseoppsigelser kan komme i løpet av uker

– Masseoppsigelser kan komme i løpet av uker dersom ikke permitteringsregelen øker til 52 uker, sier Hans-Christian Gabrielsen til TV 2.

I revidert nasjonalbudsjett foreslo regjeringen å forlenge permitterings- og dagpengeperioden ut oktober. LO-sjefen mener det må vare ett år.

– Vi har fortsatt over 350.000 nordmenn som ikke har en jobb å gå til. Det kan fort bli mye verre, sier LO-lederen.

Bekymret

Ordningen innebærer at arbeidstagere får dagpenger under permittering, selv om den opprinnelige maksperioden på 26 uker er brukt opp. Bedriftene får dermed ikke regningen for permitteringsperioden frem til november.

– For å hindre at bedriftene må gå til oppsigelser og dermed legge ned arbeidsplasser, må vi utvide anledningen til å permittere. Det er vanskelig å tidfeste nøyaktig når vi får en bølge av oppsigelser, men for enkelte bedrifter kan dette skjer allerede før sommeren, sier LO-sjefen.

Han peker blant annet på luftfarten.

– Der forventer vi at det vil komme en runde med oppsigelser ganske snart, hvis ikke permitteringsperioden blir utvidet. Det gjelder ikke bare flygende personell, men også bakkeansatte, vektertjenester og andre ansattgrupper i luftfarten, sier Gabrielsen.

Positiv til lønnstilskudd

Ved å innføre lønnstilskudd ønsker regjeringen å belønne bedrifter, stiftelser og frivillige organisasjoner som tar tilbake permitterte.

– Noe av det viktigste vi kan gjøre nå, er å få ned køen av arbeidsledige og permitterte. Å komme raskt tilbake i jobb betyr mye for den det gjelder og er avgjørende for norsk økonomi fremover, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

LO-sjefen er fornøyd med at regjeringen nå innfører lønnstilskudd.

– Dette vil bidra til at permitterte kommer raskere tilbake med full lønn, sier han.

Det gis støtte for juli og august, og ordningen vil ha en ventet prislapp på 4 milliarder kroner.

Tafatte tiltak

– Dette er tafatt, grått og usosialt. Tafatt fordi dette er altfor lite til å bekjempe arbeidsløsheten, grått fordi satsingen på grønn omstilling er minimal og usosial fordi regjeringen vil gi mer skattelette til den økonomiske eliten. Her er regjeringen utilgivelig tiltaksløse, sier Audun Lysbakken til TV 2.

Regjeringen la frem en pakke på totalt 27 milliarder. 3,6 milliarder av disse skal gå til en grønn omstilling.

– Regjeringens pakke løser verken koronakrisen eller klimakrisen. En kraftig grønn krisepakke kunne gitt nye muligheter for industri og næringsliv som i dag er avhengig av olje. I stedet får vi et tynt strøk med grønnmaling over et grått budsjett.

MDG: Lommerusk til grønn tiltakspakke



Regjeringens tiltakspakke til grønn omstilling beskrives som lommerusk av MDG. Partiet mener pakken gjør Norge mer oljeavhengig.

– Dette er et mageplask. Erna Solberg lovte oss en grønn tiltakspakke for klima, men det som kom var bare lommerusk. Det er som å love femretters middag og så servere en skål kald havregrøt, sier partileder Une Bastholm.

Hun ønsker en større industrisatsing på havvind, karbonfangst og utslippsfrie skip.