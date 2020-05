Alexis (22) ble drept like før hun skulle gifte seg - nå blir bryllupsfotografen lagt for hat

Bare tre måneder før hun skulle gifte seg, ble Alexis Wyatt (22) drept i en bilulykke i Colorado.

Igjen stod forloveden Justin Motney (24), som sønderknust måtte avlyse bryllupet som skulle stå 24. mai.

En av de mange bryllupstjenestene som ifølge People måtte avlyses, var bryllupsfotografene fra Copper Stallion Media i Dallas.

Motney sendte dem en mail og forklarte hva som hadde skjedd, og ba om å få returnert de 1800 dollarene, altså 17.400 kronene, paret hadde betalt dem på forskudd.

Som svar fikk han at bedriften, som på sine nettsider omtaler seg selv som «luksusfotografer», skulle fjerne bryllupet fra oppdragslisten sin, men at de dessverre ikke kunne refundere depositumet.

HENGT UT: Bryllupsfotografen har opprettet to nettsider hvor de langer ut mot Justin Motney under et bilde av ham, hvor de ifølge Motney har blåst opp øyestørrelsen hans. Foto: Faksimile

Trodde at det var en misforståelse

Overbevist om at det var snakk om en misforståelse, sendte Motney dem en link til en nyhetssak som omtalte Alexis' bilulykke.

Han la også ved dødsmeldingen i håp om at dette ville gjøre at han eller Alexis familie fikk pengene tilbake.

Fotografene nektet å gi tilbake pengene, og dette resulterte i at Motney ga bedriften en dårlige anmeldelse på bryllupsplanleggeren TheKnot.

– De burde ha betalt pengene tilbake fordi de ikke gjorde jobben. I stedet sa de at de ville forlenge jobben til å gjelde til mitt neste bryllup. Det var en kald ting å si, sier han.

«Håper vi at du gråter og ynker deg»

Bryllupsfotografene reagerte sterkt på den dårlige anmeldelsen, og la ut følgende innlegg på Facebook dagen bryllupet skulle ha stått.

Innlegget, som bedriften senere har slettet, har gjort at de er blitt lagt for hat av «hele» USA:

SORRY; NOT SORRY: Slik skal bryllupsfotografens Facebook-melding ha sett ut på Justin og Alexas bryllupsdag. Foto: Skjermdump

«I dag ville det vært dagen hvor vi skulle filme Justin og Alexis bryllup i Colorado Springs, men etter mediestundet som Justin lagde for å true oss til å betale pengene tilbake, håper vi at du gråter og ynker deg hele denne dagen som skulle ha vært din bryllupsdag».

Laget hetse-nettsted

Videre opprettet fotografen to nettsider, JustinMotney.com og JustinMotneyWedding.com, hvor man ble møtt med følgende:

«Life's a bitch, Justin».

Bryllupsfotografen har ikke besvart henvendelsene fra amerikanske medier, men er svært aktive i kommentarfelt i sosiale medier.

I et innlegg på sine egne nettsider, som også er blitt slettet men arkivert av Way Back Machine, skrev fotografen at han vurderer å saksøke Justin Motney for ærekrenkende uttalelser, og kaller det hele en «svertekampanje».

«Vi kommer ALDRI til å gi pengene tilbake til Justin Montney, selv etter trusler og trakassering på nett. Hvis vi visste at han skulle dra oss ned i søla, hadde vi krevd et høyere depositum,» stod det.

Han skriver at han forstår at det er noen som har gått bort, men at det ikke er riktig at folk ødelegger bedriftens rykte i sosiale medier.

«Dette er ondskap»

Fotografene er skråsikker på at Justin Motney ga bedriften en dårlig anmeldelse på TheKnot for å ødelegge dem.

«Dette er ondskap, og målet var å skade. Vi vet at Justin fortsatt er ung og i 20-årene, men dette var galt. Han kunne ha sendt et lite krav for å «forsøke» å få tilbake det ikke-refunderbare depositumet. I stedet valgte han å gå på nett for å ødelegge oss».

Selv sier Justin Montney at han føler seg trygg på at han ikke har gjort noe galt.

– Han har på en måte laget sin egen svertekampanje, sier han til BuzzFeed